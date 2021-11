NS Mura zorgt voor daverende stunt met zege op Tottenham in minuut 95

Donderdag, 25 november 2021 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:19

NS Mura heeft donderdagavond voor een daverende stunt gezorgd in de Conference League. Op Sloveense bodem was de ploeg van trainer Ante Simundza met 2-1 te sterk voor Tottenham Hotspur. Desalniettemin is Mura, dat drie punten verzamelde, reeds uitgeschakeld. Ook het Europese seizoen van the Spurs, die net als Vitesse zeven punten hebben, hangt aan een zijden draadje. Stade Rennes is met twaalf punten zeker van winst in Groep G. In het laatste duel speelt Tottenham tegen de Fransen, terwijl Vitesse een thuiswedstrijd tegen Mura wacht.

Manager Antonio Conte wijzigde zijn formatie op diverse posities ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Leeds United (2-1). Zo kreeg doelman Pierluigi Gollini een basisplek ten koste van Hugo Lloris en begonnen onder meer Eric Dier, Sergio Reguilón, Pierre-Emile Höjbjerg en Son Heung-min op de bank. Het besluit van de Italiaanse keuzeheer pakte slecht uit, want na elf minuten kwam Mura op voorsprong. Tomi Horvat sneed naar binnen na een pass op maat van Zan Karnicnik. De rechtsbuiten omspeelde Japhet Tanganga, waarna hij de bal op fraaie wijze in de hoek plaatste: 1-0. Na ruim een half uur spelen werd het scenario nog zwarter voor Tottenham.

Nadat gelegenheidslinksback Ryan Sessegnon na een kwartier spelen al tegen een gele kaart aanliep, pakte hij in de 32ste minuut ook zijn tweede gele prent vanwege gevaarlijk spel. Voor rust legde Tottenham erbarmelijk voetbal op de mat, en men wist geen enkel schot op doel te produceren. Zodoende besloot Conte halverwege het tweede bedrijf de gebruikelijke basiskrachten binnen de lijnen te brengen. Dat leek het gewenste effect te sorteren, want in de 72ste minuut werd de stand genivelleerd. Op aangeven van invaller Lucas Moura was het Harry Kane die doelman Matko Obradovic met een uitstekend lobje verschalkte: 1-1.

In de absolute slotminuut ging het echter alsnog helemaal mis voor Tottenham. In de 95ste minuut schoot Amadej Marosa de winnende treffer tegen de touwen: 2-1.