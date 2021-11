Le Parisien: Paris Saint-Germain start onderhandelingen met Zidane

Donderdag, 25 november 2021 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:28

Paris Saint-Germain heeft de onderhandelingen gestart met Zinédine Zidane om als opvolger van Mauricio Pochettino te dienen, verzekert Le Parisien. De druk op de Argentijn, die in verband wordt gebracht met een overgang naar Manchester United, is toegenomen na de 2-1 nederlaag tegen Manchester City in de Champions League. De clubleiding van PSG heeft daarop besloten de gesprekken met Zidane naar voren te halen, zo klinkt het.

Volgens bovengenoemde krant liggen de tegenvallende resultaten van PSG ten grondslag aan de drang van de clubleiding om snel op zoek te gaan naar een nieuwe oefenmeester. De onderhandelingen met Zidane zijn reeds gestart, waarbij niet wordt uitgesloten dat de voormalig middenvelder midden in het seizoen instapt, mocht Pochettino daadwerkelijk vertrekken. Dat laatste lijkt steeds waarschijnlijker, daar de Argentijnse oefenmeester nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Manchester United, waar hij de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer moet opvolgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als Pochettino ervoor kiest om Parijs te verlaten en terug te keren naar Engeland, is de kans groot dat PSG direct met Zidane in zee gaat, klinkt het in de Franse media. Tijdens de onderhandelingen werd in eerste instantie ingezet op een zomertransfer, maar dat wordt nu wellicht naar voren gehaald. De ontmoeting tussen Zidane en de clubleiding van PSG zou hebben plaatsgevonden in het Royal Monceau, een van de meest luxueuze hotels in Parijs, waar sportief directeur Leonardo en Jean-Claude Blanc de onderhandelingen voerden.

Zidane, die afgelopen zomer vertrok als trainer van Real Madrid, heeft er nooit een geheim van gemaakt graag aan de slag te gaan als bondscoach bij de Franse nationale ploeg. Na het teleurstellend verlopen EK leek die droom werkelijkheid te worden. Didier Deschamps behoudt voorlopig echter het vertrouwen van de Franse bond en mag het volgend jaar tijdens het WK in Qatar opnieuw laten zien. Ook sprak Zidane in het verleden zijn liefde voor Olympique Marseille uit. De 108-voudig Frans international speelde nooit voor de club uit Zuid-Frankrijk, maar heeft er een deel van zijn familie wonen.

Manchester Evening News beweerde vorige week dat Pochettino bereid is om halverwege het seizoen naar Old Trafford te vertrekken om zijn droom te vervullen. Gezegd wordt dat de Argentijn zich niet gelukkig voelt in Parijs en graag zou terugkeren naar Engeland. De oefenmeester zou echter een afkoopsom van een slordige twaalf miljoen euro in zijn contract hebben bij PSG. Pochettino staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij PSG en heeft in Parijs nog een contract tot de zomer van 2023. De 49-jarige oefenmeester heeft echter geen geweldige band met Leonardo.