Wonderschone treffers houden Manchester City in het spoor van Chelsea

Zondag, 21 november 2021 om 16:57

Manchester City heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Premier League. Prachtige treffers van Raheem Sterling en Rodri brachten de ploeg van Josep Guardiola op een 2-0 voorsprong tegen Everton; in de slotfase bepaalde Bernardo Silva de eindstand op 3-0. Door de winst komen the Citizens op 26 punten en verkleinen ze het gat met koploper Chelsea naar drie punten; Everton blijft met 15 punten steken op een elfde plek. Nathan Aké begon op de bank bij Manchester City en kwam een kwartier voor tijd in het veld.

Guardiola moest het onder anderen stellen zonder Kevin De Bruyne, die in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting. Ook Jack Grealish en Ferran Torres ontbraken vanwege blessures. Collega Rafael Benítez van Everton moest nog meer improviseren voor zijn basiself: Abdoulaye Doucouré, André Gomes, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies en Yerry Mina zaten allen in de ziekenboeg; Mason Holgate zat een schorsing van drie wedstrijden uit.

????????, ????????, ????????! ??

Assist van het jaar? ??



João Cancelo legt de bal werkelijk ?????????????????????? bij Raheem Sterling neer en die schiet vervolgens uitstekend binnen: 1-0 ????#ZiggoSport #PremierLeague #MCIEVE pic.twitter.com/Uq6HQjCMYb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 21, 2021

Everton had al vijf duels op rij niet weten te winnen en een zesde hing vanaf het eerste fluitsignaal in de lucht. In het eerste halfuur regende het kansen voor City, met pogingen van João Cancelo, Phil Foden, Ilkay Gündogan (tweemaal) en Sterling. Met name laatstgenoemde was een plaag voor de verdediging van the Toffees. In de 33ste minuut dacht Sterling een strafschop te verdienen na een vermeende overtreding van Michael Keane, maar de VAR besliste anders. Even later kon de buitenspeler wel zijn doelpunt noteren, al ging de aandacht niet naar hem uit.

Cancelo dribbelde twee minuten voor rust in op vijandige helft en lepelde de bal prachtig met buitenkant rechts over de verdediging van Everton heen. Sterling stond precies op de juiste plek en twijfelde geen moment: 1-0. Daarbij bleef het wat de eerste helft betrof, maar het publiek kreeg al gauw na de onderbreking meer te snoepen. Zwak uitverdedigen van Allan in de 55ste minuut leidde ertoe dat de bal voor de voeten belandde van Rodri, die de bal snoeihard langs de kansloze Jordan Pickford streepte.

City bleef naar hartenlust combineren op de helft van de bezoekers en kreeg nog twee mogelijkheden via invaller Riyad Mahrez. Vlak voor tijd gaf diezelfde Mahrez de bal op een presenteerblaadje aan Sterling, maar die raakte de bal helemaal verkeerd. Een minuut later zorgde Bernardo Silva alsnog voor de derde treffer. Het leer pingpongde tussen benen van Everton-verdedigers door en belandde voor de voeten voor de Portugees, die de trekker overhaalde. Erger werd het niet meer voor de bezoekers.