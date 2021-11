Iñigo Córdoba wordt na schwalbe de schlemiel van duel met FC Groningen

Zondag, 21 november 2021 om 14:07 • Chris Meijer • Laatste update: 14:15

FC Groningen heeft de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 0-1 weten te winnen. Een doelpunt van Jörgen Strand-Larsen - die verrassend de voorkeur kreeg boven Cyril Ngonge - kort na rust bracht in de Adelaarshorst de beslissing, mede doordat de thuisploeg het duel met negen man besloot. Iñigo Córdoba ontving een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart, nadat de eerste werd gegeven voor een schwalbe, en in blessuretijd werd ook Joris Kramer van het veld gestuurd. FC Groningen stijgt door de zege naar de veertiende plaats in de Eredivisie, terwijl Go Ahead Eagles de huidige nummer tien is.

Het treffen tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen stond vooraf voornamelijk in het teken van Franca Overtoom. Ze debuteerde als grensrechter in de Eredivisie en werd daarmee de eerste vrouwelijke official bij een wedstrijd op het hoogste niveau van het betaald voetbal in Nederland. Het initiatief was in de beginfase duidelijk in handen van FC Groningen, wat resulteerde in kansen voor Michael de Leeuw, Tomas Suslov en Laros Duarte. Warner Hahn zorgde er echter mede voor dat Go Ahead Eagles zonder schade de beginfase overleefde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gaandeweg het eerste bedrijf werd Go Ahead Eagles langzaam maar zeker sterker, waardoor zich ook voor de neus van FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh wat meer actie ging afspelen. Een schot van Luuk Brouwers in kansrijke positie ging hoog over, terwijl Philippe Rommens struikelde terwijl hij een vrije doortocht richting het doel van FC Groningen leek te hebben. Het was uiteindelijk Giannis-Fivos Botos die Leeuwenburgh in het slot van de eerste helft nog tot een redding met zijn vuisten dwong.

Al vroeg in de tweede helft brak FC Groningen het duel open. Een vrije trap van Duarte werd doorgekopt door Wessel Dammers, waardoor Strand-Larsen de openingstreffer kon aantekenen. Met een klein uur op de klok dook Córdoba op in het strafschopgebied, waar Leeuwenburgh uit zijn doel kwam. De valpartij van Córdoba leverde weliswaar een fluitsignaal van scheidsrechter Sander van der Eijk, maar geen penalty op. Van der Eijk gaf Córdoba een gele kaart wegens een schwalbe.

De beste kansen waren via Mohamed El Hankouri en Strand Larsen vervolgens voor FC Groningen, maar de stand had met nog een kwartier te spelen gelijk kunnen zijn. Een inzet van Martijn Berden werd echter gekeerd door Leeuwenburgh, waarna de bal kon worden weggewerkt. Kort daarna kreeg Córdoba zijn tweede gele kaart, waardoor Go Ahead Eagles in het laatste kwartier met tien man verder moest. In ondertal was de beste kans nog voor Berden, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Nadat Kramer eveneens zijn tweede gele kaart kreeg en Go Ahead Eagles met negen man kwam te staan, was de zege voor FC Groningen definitief binnen.