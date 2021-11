Van Hooijdonk adviseert Ajax: ‘Luuk de Jong is geen vreemde optie’

Zondag, 21 november 2021 om 08:41 • Laatste update: 08:50

Ajax kwam in de laatste twee competitieduels voorafgaand aan de interlandperiode niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Het team van Erik ten Hag wist zich geen raad met Heracles Almelo (0-0) en Go Ahead Eagles (0-0) en dat heeft volgens Pierre van Hooijdonk te maken met het ontbreken van een plan B: een geschikt breekijzer. De oud-voetballer is met tien doelpunten de absolute invalkoning in de geschiedenis van het Nederlands elftal en adviseert Ajax om in de winterse transferperiode in actie te komen.

“Ik vind dat je als elftal voor elk scenario een plan moet hebben”, zegt Van Hooijdonk in gesprek met de NOS. “Dus als het even niet loopt of je komt achter te staan, moet je iemand op de bank hebben zitten die iets anders brengt. Met Danilo is het poppetje voor poppetje wisselen.” De bijdrage van Danilo als invaller is met één doelpunt, de 8-0 tegen SC Cambuur, inderdaad vooralsnog minimaal. Zijn voorgangers Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey waren in een rol als pinchhitter duidelijk meer op hun plaats.

“Ieder team moet een goede pinchhitter hebben”, meent Van Hooijdonk. Danny Koevermans denkt niet dat Ajax jaloers is op bijvoorbeeld Feyenoord, waar Cyriel Dessers als invaller al vier doelpunten maakte. “Ajax heeft een fantastische selectie. Een pinchhitter nodig? Ze hebben een monster in de spits staan met Haller. Die is ook gewoon groot, sterk én scoort. Hij bezit alle kwaliteiten die een pinchhitter moet hebben. En dat het nu twee keer 0-0 wordt... Ik denk dat ze er niet wakker van liggen in Amsterdam.”

“Je zou ook het spel mét Haller kunnen veranderen als de wedstrijd daarom vraagt”, vult Van Hooijdonk aan. “Maar dat is dan niet meer de Haller van de eerste 75 minuten. Die moet dan een Haller 1.5 tevoorschijn toveren, zodat ze van tactiek kunnen veranderen tijdens de wedstrijd.” Koevermans blijft het opportunistisch vinden nu het twee duels op rij niet lukt. “Nu wordt gelijk geconcludeerd dat Ajax een speler mist die een wedstrijd kan openbreken. Ik denk dat Ajax die wedstrijden straks gewoon weer gaat winnen.”

"Ajax heeft zoveel voetballende kwaliteiten, dus dat Erik ten Hag het niet nodig vindt om lange ballen te spelen en een pinchhitter erin te brengen, snap ik heel goed.” De voormalig aanvaller wijst erop dat het vinden van een geschikt breekijzer ook moeilijk is. “Natuurlijk zou Ajax het lekker vinden als ze Wout Weghorst op de bank hebben zitten, maar die is daar veel te goed voor. Dat is gewoon een basisspeler." Van Hooijdonk denkt toch dat Ajax, dat zondag uit bij RKC Waalwijk speelt, er goed aan doet om in actie te komen in de winterstop. "Ik denk bijvoorbeeld dat Luuk de Jong voor Ajax geen vreemde optie is. Je krijgt er een ander type bij en dat is alleen maar goed.”

De Jong is dit seizoen door Sevilla verhuurd aan Barcelona, waar hij steeds minder aan spelen toekomt. Onder Ronald Koeman kwam de aanvaller nog tot acht duels, waarin hij gemiddeld 41 minuten op het veld stond, maar interim-trainer Sergi Barjuán deed geen beroep op de ex-speler van onder meer PSV en ook Xavi liet hem zaterdag in zijn debuut op de bank tegen Espanyol (1-0) niet in actie komen. De Jong speelde dit seizoen geen minuut voor Sevilla en mag dus dit seizoen eventueel vanaf de winterstop nog wel voor een andere club dan Barcelona of Sevilla uitkomen