Trainer van Werder beschuldigd van gebruik van vervalst vaccinatiebewijs

Vrijdag, 19 november 2021 om 08:52

Er is een onderzoek ingesteld tegen Markus Anfang vanwege het gebruik van een vervalst vaccinatiebewijs, zo schrijft zijn club Werder Bremen op zijn officiële website. De trainer van de huidige nummer acht van de 2.Bundesliga heeft alle beschuldigingen in een gesprek met de clubleiding ontkend en benadrukt in een statement dat hij twee keer gevaccineerd is tegen het coronavirus.

“Net als iedere dubbel gevaccineerde burger, heb ik mijn twee vaccinaties ontvangen in een officieel vaccinatiecentrum. Daarna heb ik de juiste sticker ontvangen in mijn gele vaccinatieboekje. Dat heb ik in de apotheek gedigitaliseerd en ik ging er daarna van uit dat alles in orde zou zijn. Ik hoop dat deze situatie snel opgelost zal worden”, geeft Anfang te kennen op de website van Werder.

De clubleiding van Werder werd donderdagmiddag op de hoogte gesteld van het onderzoek naar Anfang. Men is vervolgens direct met de trainer om tafel gegaan, waarna hij in dit gesprek alle beschuldigingen ontkende en benadrukte dat hij volledig gevaccineerd is. De 47-jarige oefenmeester staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Werder, nadat hij eerder in de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen en voor onder meer Holstein Kiel en FC Köln werkte. Het is onduidelijk of hij vrijdag op de bank zal zitten tijdens het duel met Schalke 04.