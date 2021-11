Novak Djokovic tagt Dusan Tadic en gaat viraal met euforische video

Maandag, 15 november 2021 om 08:06 • Laatste update: 08:16

Servië plaatste zich zondagavond door een 1-2 overwinning op Portugal voor het WK. De vreugde is groot bij de Servische toptennisser Novak Djokovic. Hij deelt een video op sociale media waarmee hij hard het internet over gaat. Djokovic tagt onder anderen aanvoerder Dusan Tadic, die belangrijk was voor zijn land met een doelpunt en assist.