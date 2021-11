PSV ziet ziekenboeg verder vollopen na uitvallen Eran Zahavi

Zaterdag, 13 november 2021

Eran Zahavi is vrijdagavond geblesseerd geraakt tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oostenrijk en Israël (4-2). De spits liep een knieblessure op. Volgens bondscoach Willi Ruttensteiner hoorde de aanvaller van PSV iets klikken in zijn knie. Voor de Eindhovenaren is het een nieuwe tegenvaller, nadat trainer Roger Schmidt zijn ziekenboeg de afgelopen weken vol zag lopen.

Na 64 minuten spelen zat de wedstrijd er voor Zahavi op. Bij een 2-2 tussenstand werd de Israëlische spits vervangen door Real Valladoli-aanvaller Shon Weissman. “Eran vroeg of hij verder mocht spelen, maar ik zag dat hij niet meer fit was en we besloten hem te wisselen”, aldus de bondscoach na afloop. Zonder Zahavi op het veld ging Israël met 4-2 onderuit. Gevolgen voor de WK-kwalificatie heeft dit niet, daar de ploeg van Ruttensteiner al uitgeschakeld was.

De ernst van de blessure van Zahavi is vooralsnog onduidelijk. Het is ook niet bekend of Zahavi bij de nationale ploeg blijft of terugkeert naar PSV. Dat zal worden besloten aan de hand van een medisch onderzoek dat zaterdag wordt verricht. Maandag komt Israël nog in actie Faroër

Hij is de zoveelste speler van PSV die zich meldt in de ziekenboeg. In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode tegen Fortuna Sittard (1-4) kon Schmidt al geen beroep doen op onder meer Davy Pröpper, Cody Gakpo, Noni Madueke en Yorbe Vertessen, terwijl Jordan Teze een hamstringblessure opliep in Sittard. Joël Drommel moest zich vervolgens ziek afmelden voor het Nederlands elftal.

PSV pakt de draad in de Eredivisie na de interlandperiode weer op met een thuiswedstrijd tegen Vitesse op zaterdag 20 november (16.30 uur). Vijf dagen later staat de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz op het programma.