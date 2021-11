Besiktas verliest topper diep in blessuretijd en ziet koploper ver weglopen

Zaterdag, 6 november 2021 om 19:04 • Jeroen van Poppel

Besiktas heeft zaterdag een gevoelige nederlaag geleden in de Süper Lig. De ploeg van Sergen Yalçin kreeg tegen koploper Trabzonspor in de 97e minuut een beslissende treffer tegen en verloor de topwedstrijd: 1-2. Trabzonspor heeft daardoor al tien punten voorsprong op nummer vier Besiktas, dat voor de tweede keer op rij verloor in de competitie.

De blessuregolf bij Besiktas is voorbij, al moest de thuisploeg wel zijn spits Michy Batshuayi missen. Echte kansen waren pas in de absolute slotfase van de eerste helft te zien. Zes minuten voor rust redde Besiktas-doelman Ersin Destanoglu op de doorgebroken Anthony Nwakaeme, terwijl Ugurcan Çakir aan de overzijde met de vingertoppen voorkwam dat Cyle Larin scoorde namens Besiktas. In blessuretijd kwam Trabzonspor op voorsprong via Abdülkadir Ömür, die door Marek Hamsik werd weggestoken en beheerst afrondde: 0-1.

Kort na rust werd Besiktas van de gelijkmaker weerhouden door Çakir, die knap redde op een schot van Güven Yalçin. De thuisploeg creëerde weinig, maar kwam na ruim een uur spelen toch terug in de wedstrijd, toen Larin een verkeerde terugspeelbal wist te onderscheppen. De Canadees kwam met enig fortuin ook voorbij Çakir en gleed de bal binnen: 1-1. Trabzonspor wist de wedstrijd diep in blessuretijd alsnog te winnen. In de zevende minuut daarvan legde Nwakaeme de bal bij een snelle counter handig breed op Andreas Cornelius, die de bal vrij simpel binnen schoot: 1-2.