Perez vernietigend: ‘Dit is zo amateuristisch als het maar kan’

Donderdag, 4 november 2021 om 19:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:59

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het niveau dat CFR Cluj donderdagavond op de mat legde tegen AZ in de Conference League. De Roemenen keken bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een cadeautje van scheidsrechter Alain Durieux, maar mochten vooral van geluk spreken dat ze het duel met elf man mochten uitspelen, nadat Denis Alibec een schandalige overtreding beging op Pantelis Hatzidiakos.

AZ kwam tegen Cluj al na vier minuten spelen op voorsprong, toen Albert Gudmundsson een voorzet van Jesper Karlsson met de arm en borst controleerde, om vervolgens diagonaal raak te schieten. "Met VAR wordt die goal afgekeurd", aldus Pierre van Hooijdonk in de rust van het duel bij ESPN. "De aanname op zich was bijna perfect. Hij is perfect als hij niet op de arm komt. De afronding is uitstekend. Dat is wat je wil, zo’n vroege goal tegen zo’n vervelende tegenstander. Daarna doe je te weinig om afstand van ze te nemen."

"Maar als het 2-0, of 3-0, of 4-0 wordt, blijven ze nog vervelend doen", gaat Van Hooijdonk verder. "Wat een verschrikkelijke ploeg. Daar staan een paar idioten op het veld. We zagen een schop, dat is niet eens een tackle. Gewoon een blinde schop wat normaal gesproken gewoon rood is. Hij accepteerde de gele kaart ook gewoon met trots", doelt Van Hooijdonk op een overtreding van Alibec. De spits verspeelde de bal aan Hatzidiakos en trapte de centrumverdediger vervolgens van achteren neer.

De overtreding van Denis Alibec, die slechts geel kreeg na een harde trap op Pantelis Hatzidiakos.

"Het is een wonder dat deze gasten nog zo lang Champions League voetbal hebben gespeeld", breekt presentator Jan Joost van Gangelen vervolgens in. "Ik denk niet dat deze spelers in de Champions League hebben gespeeld. Die Alibec in ieder geval niet", pareert Van Hooijdonk. Ook Kenneth Perez stond versteld van het niveau van de Roemenen. "Dit is professioneel voetbal hè. Dit is een hoofdtoernooi, is mij verteld. Dit is zo amateuristisch als het maar kan."