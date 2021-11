Van der Sar plaatst foto vanuit Dortmund-bar: ‘Kleine baas en grote baas’

Donderdag, 4 november 2021 om 09:26

Ajax-directeur Edwin van der Sar heeft de overwinning op Borussia Dortmund en daarmee kwalificatie voor de achtste finales samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars gevierd. Het tweetal verscheen op het veld en vierde het feest samen met de meegereisde Ajax-fans, waarna de directeuren een drankje nuttigden in een Dortmund-bar, zo is te zien op een foto die Van der Sar heeft gedeeld op Instagram. “Kleine baas en grote baas”, schrijft de oud-keeper.