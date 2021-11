Vitesse kijkt in allerijl naar wedstrijden van Internazionale en Chelsea

Woensdag, 3 november 2021 om 19:47 • Dominic Mostert

Thomas Letsch ziet uit naar de confrontatie met Antonio Conte. De trainer van Vitesse voorspelt daags voor de Conference League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur dat de trainerswissel bij de tegenstander een 'grote impact' zal hebben. Conte werd dinsdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Nuno Espírito Santo en debuteert in de wedstrijd tegen Vitesse.

Vitesse stelde zich in op het Tottenham van Santo, maar moet de plannen nu bijstellen. "Onze voorbereiding was wel een beetje anders dan normaal. Alles wat wij voorbereid hadden voor de eerste wedstrijd doet er niet meer zo toe. Dat maakt het moeilijker, maar aan de andere kant ook weer makkelijker", wordt Letsch op de persconferentie geciteerd door De Telegraaf. "We hebben veel wedstrijden van Internazionale en van de Chelsea-tijd van Conte gezien en verwachten een en ander. Maar we weten niet precies wat zal gebeuren, dus we moeten ons voornamelijk focussen op onszelf."

"We hebben het team voorbereid op verschillende opties en we doen nog wat video met de ploeg. Alle invloed die wij kunnen uitoefenen is op ons team. De rest is speculatie", vertelt de oefenmeester van Vitesse, die veel respect heeft voor zijn collega-trainer. "Hij is een van de meest interessante coaches in het hedendaagse voetbal. Hij heeft een duidelijk idee hoe voetbal te spelen. Ik houd van zijn stijl van spelen." Letsch ziet gelijkenissen met Vitesse in 'sommige delen' van de filosofie van Conte. "Hij is er heel succesvol mee geweest. Kampioen met Inter, kampioen van de Premier League met Chelsea en eerder al meerdere keren kampioen met Juventus."

"Aan de andere kant is het ook zo, dat niemand weet wat mogelijk is in twee dagen. Waar ligt de focus op? Dat is speculeren. We hadden veel in gedachten, maar het plaatje is nu anders. Laten we op onszelf focussen. We hebben laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen tegen goede tegenstanders. Laten we zorgen dat we in ieder geval dat niveau halen", doceert Letsch, wiens ploeg twee weken geleden met 1-0 won van Tottenham Hotspur. Destijds stuurde Santo de tweede keus het veld op, maar de verwachting is dat meer gevestigde namen donderdag gaan spelen.