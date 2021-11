Politie Dortmund tweet in het Nederlands na ‘misdragingen’ van Ajax-fans

Woensdag, 3 november 2021 om 19:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:21

Supporters van Ajax hebben vuurwerk tot ontploffing gebracht en flessen gegooid naar politieagenten in Dortmund, zo meldt de politie van de stad in een bericht op sociale media. In twee Nederlandse tweets worden supporters van Ajax verzocht om zich te weerhouden van dergelijk gedrag. De politie benadrukt 'geen geweld te tolereren'. Om 21.00 uur speelt Ajax tegen Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League.

"Een groep Ajax-supporters heeft zojuist pyrotechnische voorwerpen tot ontploffing gebracht en flessen gegooid naar politieagenten. Wij roepen de verantwoordelijken op, zich hiervan te onthouden en zich vreedzaam te gedragen", schrijft de politie van Dortmund. "Neem niet deel aan deze confrontaties, volg de instructies van de politie. Wij beschermen alle vreedzame fans en tolereren geen geweld! Wij zullen consequent optreden tegen geweldplegers."

Ajax taraftari olaysiz, coskulu sekilde egleniyor. pic.twitter.com/2UFCAzsgTO — BVB Türkiye (@BVB_Turkiye) November 3, 2021

Duizenden Ajax-supporters zijn inmiddels onder politiebegeleiding onderweg naar het stadion! pic.twitter.com/KhkzXAv5hv — Awaydays NL (@AwaydaysNL) November 3, 2021

1/2: Een groep @AFCAjax-supporters heeft zojuist pyrotechnische voorwerpen tot ontploffing gebracht en flessen gegooid naar politieagenten. Wij roepen de verantwoordelijken op, zich hiervan te onthouden en zich vreedzaam te gedragen. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) November 3, 2021