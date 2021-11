Vitesse breidt keepersgilde uit en contracteert Eric Verstappen

2 november 2021

Vitesse heeft doelman Eric Verstappen vastgelegd. De 27-jarige keeper trainde de afgelopen tijd al mee met de selectie van trainer Thomas Letsch en moet als opvulling dienen van het keepersgilde, daar Daan Reiziger vanwege een polsblessure lang uit de roulatie is. Verstappen heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen, waarin een optie is meegenomen voor een extra jaar.

“Daan Reiziger heeft vorige week een operatie aan zijn pols ondergaan en zal nog minimaal tot de winterstop uit de roulatie liggen”, verklaart technisch directeur Johannes Spors de komst van Verstappen op de officiële website van de club. “Omdat de spoeling bij onze keepers door de blessure van Daan dunner is geworden en we daarmee geen risico willen nemen, hebben we met Eric Verstappen een extra doelman vastgelegd. Eric trainde al twee maanden met onze eerste selectie mee en heeft in deze periode een goede indruk achtergelaten. Het is goed dat we hem nu officieel welkom kunnen heten.”

Verstappen zelf is trots dat de trainingsperiode bij Vitesse heeft geleid tot een contract. “Ik ben blij dat ik mij nu officieel Vitessenaar mag noemen, aangezien het mij uitstekend bevalt bij deze club”, vertelt de doelman. “Ik sta elke dag met veel energie op het veld en werk zeer plezierig samen met mijn collega-keepers, de spelers en de staf. Daarnaast is het mooi meegenomen dat ik na een aantal Duitse jaren weer in Nederland aan de slag ga.” Vitesse gaat donderdag in de Conference League op bezoek bij Tottenham Hotspur. Verstappen zal in dat duel achter Markus Schubert en Jeroen Houwen als derde doelman op de bank plaatsnemen.

Verstappen zat dit seizoen zonder club, nadat hij de afgelopen jaren ervaring opdeed in Duitsland. De sluitpost keepte in het verleden onder meer voor Eintracht Braunschweig, TeBe Berlin en Würzburger Kickers. Met laatstgenoemde club promoveerde hij in 2020 naar de 2. Bundesliga, om een jaar later weer te degraderen. Verstappen kwam in de 2. Bundesliga tot twee optredens, waarbij hij eenmaal als spits binnen de lijnen werd gebracht. In Nederland heeft de doelman een geschiedenis bij VVV-Venlo, PSV en De Graafschap.