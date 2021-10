Juventus neemt drastische maatregel na slechtste competitiestart in zes jaar

Juventus leed zaterdagavond tegen Hellas Verona alweer zijn vierde nederlaag van dit Serie A-seizoen en dat heeft geleid tot een drastisch besluit. Verschillende Italiaanse media melden dat trainer Massimiliano Allegri heeft besloten om van maandag tot en met zaterdag een trainingskamp achter gesloten deuren te beleggen. Het betekent dat de spelers van Juventus een kleine week van huis zullen zijn.

Een dergelijke maatregel - dat in het Italiaans ritiro wordt genoemd - is relatief gebruikelijk in Italië. Wanneer de resultaten niet naar wens zijn, wordt besloten om de spelers een week bij elkaar te houden voor een trainignskamp. Juventus beleeft de slechtste competitiestart in zes jaar en dus is er besloten om de selectie van maandag tot en met zaterdag op trainingscomplex Continassa te houden. Op het trainingscomplex van Juventus bevindt zich een hotel, waardoor het relatief gemakkelijk is daar een trainingskamp te beleggen.

Door de spelers een week op de club, en dus weg van hun families, te houden, moet de slechte reeks van Juventus doorbroken worden. Juventus neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Zenit, waarna op zaterdag een thuiswedstrijd tegen Fiorentina wacht. La Vecchia Signora ging zaterdagavond met 2-1 onderuit tegen Hellas Verona en ziet de achterstand op koploper Napoli daardoor oplopen tot zestien punten. Allegri liet zich na de nederlaag in Verona al hard uit over zijn ploeg, die vijftien punten liet liggen in competitieverband.

“We zitten in een slechte situatie en moeten de realiteit accepteren, dat we momenteel een middenmoter zijn”, zei Allegri tegenover DAZN. “We zullen uit deze situatie komen. Het heeft geen zin om medelijden met onszelf te hebben. We moeten ons focussen op de dingen die moeten gebeuren. Er staat een goede selectie, maar dingen vallen niet altijd jouw kant op in het voetbal. Het shirt van Juventus geeft geen garanties, we moeten middenmoters verslaan. Ieder punt moeten we verdienen, met de juiste houding. Onze fout was te denken dat we beter zijn dan Verona, dat is op dit moment niet het geval.”