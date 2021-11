TOTO's tips: Vecht PSV zich via AS Monaco terug in Groep B?

Woensdag, 3 november 2021 om 23:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 20:53

Hoewel PSV na de tweede speelronde in de Europa League nog de koppositie deelde met AS Monaco in Groep B, ziet het er na een nederlaag in eigen huis compleet anders uit voor de Eindhovenaren. Monaco en Real Sociedad staan met respectievelijk zeven en vijf punten boven PSV. Bij een overwinning kan het er opeens weer heel anders uitzien en dus gaat de ploeg van Roger Schmidt vol voor de zege op Monaco. Het kan vertrouwen putten uit de wedstrijden van afgelopen weekend tegen FC Twente, waarin het lang tegen een gelijkspel aankeek, én de recente vorm in Europese uitduels. Samen met TOTO kijken we vooruit naar het belangrijke uitduel.

PSV speelt niet voor het eerst in de Europa League. Sterker nog, de Eindhovenaren dingen mee naar het hoogste aantal gewonnen uitduels in de Europa League. Alleen Villarreal en RB Salzburg wonnen sinds het oprichten van de competitie meer uitduels in de competitie dan PSV. Daarbij komt ook nog eens dat de ploeg van Roger Schmidt op stoom lijkt te komen wat betreft doelpuntenproductie. PSV kwam in de laatste tien Europese uitduels tot scoren, een evenaring van de langste reeks ooit (eerder ook 10 tussen 1996 en 1999). Daartegenover staat dat PSV slechts in 5 van de laatste 24 uitduels op Europese gronden de nul hield.

Hoewel PSV dit seizoen in eigen huis op Europees niveau regelmatig moeite heeft om een overwinning te boeken, lijkt het daar buitenshuis geen enkel probleem mee te hebben. Dit seizoen won het drie van de vier Europese duels buitenshuis. Alleen op bezoek bij Benfica werd er verloren, terwijl PSV toen net zoveel doelpogingen noteerde als de Portugezen. Verder ging PSV twee keer eerder op bezoek bij AS Monaco in Europa. PSV kwam in 2003 en 2005 met een gelijkspel en een overwinning goed uit de strijd in het Vorstendom. Over die twee duels kreeg PSV in totaal slechts één tegendoelpunt.

Carlos Vinícius begon moeizaam bij PSV, maar wordt langzaamaan steeds belangrijker voor de Eindhovenaren. Waar hij eerder al betrokken was bij twee doelpunten als aangever, heeft hij zelf nu ook twee goals in het netje liggen. Hij was zelfs direct betrokken bij vier van de laatste zes doelpunten van PSV in alle competities. Scoren in de Europa League is de Braziliaanse spits ook niet onbekend. De 26-jarige scherpschutter was in zijn vorige seizoen in Europa voor Tottenham Hotspur in negen duels goed voor zes doelpunten. Deze zes goals vielen ook nog eens in zijn laatste vijf Europese duels voor de Engelsen. Het is dus niet voor het eerst dat de spits laat op stoom komt. Nu hij bij PSV ook het vizier op scherp lijkt te hebben gezet zit er misschien ook wel weer een doelpunt in voor ‘V95’.

