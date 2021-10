Doelpunt Frimpong kan Leverkusen niet behoeden voor bekerblamage

Woensdag, 27 oktober 2021 om 20:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:51

Voor Bayer Leverkusen is het toernooi om de DFB-Pokal uitgelopen op een deceptie. De ploeg van trainer Gerardo Seoane was woensdagavond in eigen huis niet opgewassen tegen eerstedivisionist Karlsruher SC: 1-2. Jeremie Frimpong zorgde tien minuten na rust nog wel voor de gelijkmaker, maar zag hoe doelman Lukás Hrádecký niet veel later met een gigantische flater alsnog aan de basis stond van een vroege uitschakeling.

Leverkusen keek al vroeg in het duel tegen een achterstand aan, toen Lucas Cueto na vijf minuten spelen op de juiste plek stond om een rebound in het doel te werken na een schot van Philipp Hofmann: 0-1. De thuisploeg kreeg al snel mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar slaagde daar niet in. Zowel Moussa Diaby als Amine Adli was onnauwkeurig in de afronding en schoot naast. De eerste helft kabbelde vervolgens wat voort, zonder dat beide ploegen tot uitgespeelde kansen kwamen.

Na de thee kwam het eerste gevaar van de bezoekers uit een vrije trap van Marvin Wanitzek, maar trok Leverkusen de stand niet veel later gelijk. Frimpong ontving de bal van Adli, vond de linkerhoek en schoot raak via de binnenkant van de paal: 1-1. De Bundesliga-club poogde vervolgens door te drukken, maar moest toezien hoe Hrádecký na ruim een uur spelen gruwelijk in de fout ging. De goalie leverde de bal zomaar in en bood Choi Kyoung-rok de kans om Karlsruher voor de tweede keer op voorsprong te schieten: 1-2.

Seoane bracht daarop onder meer Daley Sinkgraven binnen de lijnen voor Mitchel Bakker, maar zag het slotoffensief niet het gewenste resultaat opleveren. Een poging van Adli verdween hoger over het doel en ook Iker Bravo was ongelukkig in de afronding. Het is voor Leverkusen het vierde duel op rij zonder zege. Komende zaterdag neemt de ploeg het in de Bundesliga in eigen huis op tegen het eveneens geplaagde VfL Wolfsburg, waar Mark van Bommel eind vorige week zijn congé kreeg.