Rose: ‘Wanneer Malen van het toilet af is, zal hij weer kunnen spelen’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 07:20 • Chris Meijer • Laatste update: 08:10

Borussia Dortmund won dinsdagavond enigszins moeizaam met 2-0 van FC Ingolstadt, maar moest het in het duel in het kader van de DFB Pokal stellen zonder Donyell Malen. Trainer Marco Rose vertelt na afloop dat de Nederlandse aanvaller kampt met een maagdarminfectie. Malen kan in de woorden van Rose weer in actie komen ‘als hij van de toilet af is’.

“Donyell Malen heeft een maagdarminfectie. Wanneer hij van het toilet af is, zal hij weer kunnen spelen”, zo tekent Ruhr Nachrichten op uit de mond van Rose na het duel met FC Ingolstadt. Borussia Dortmund versloeg de hekkensluiter van de 2.Bundesliga door twee doelpunten van Thorgan Hazard in het laatste kwartier. “Toto heeft al een of twee goede wedstrijden gespeeld. Het is voor hem belangrijk om fit te blijven, zoals eigenlijk voor veel spelers geldt.”

“Toto heeft hier het verschil gemaakt met zijn invalbeurt. Hij had veel goede acties op de vleugel en liet zich zien in het strafschopgebied”, vervolgt de trainer van Borussia Dortmund. “We hebben vanmorgen video’s gekeken van situaties die hij precies uitvoerde. Hij maakte twee doelpunten en ik hoop dat hij dat kan doortrekken. We hebben verschillende doelpuntenmakers nodig om goed voetbal te spelen in de komende weken.”

Rose, wiens ploeg volgende week andermaal de tegenstander van Ajax is in de Champions League, kampt met de nodige personele problemen, daar onder meer Erling Braut Haaland en Gregor Kobel met blessures kampen. “We hopen dat Youssoufa Moukoko komende zaterdag tegen 1.FC Köln weer kan spelen. Dan-Axel Zagadou speelt komend weekend met het tweede team en is daarna weer inzetbaar. Raphaël Guerreiro heeft nog wat tijd nodig, want hij herstelt van een spierscheur.”