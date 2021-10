‘Sepp van den Berg heeft alle kwaliteiten om te slagen bij Liverpool’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 20:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:00

Voor Sepp van den Berg staat er woensdagavond een bijzondere wedstrijd op het programma in de strijd om de EFL Cup. De verdediger, die momenteel door Liverpool wordt uitgeleend aan Preston North End, neemt het in het bekertoernooi op tegen zijn eigenlijke werkgever. In aanloop naar het treffen ontvangt Van den Berg vanuit alle hoeken lovende woorden en wordt hem een mooie toekomst voorspeld bij The Reds.

Van den Berg speelde dit seizoen tot dusver nagenoeg alles in de Championship en mag zijn goede vorm woensdag tegen zijn eigenlijke werkgever doortrekken. "Het is een zware competitie, erg zwaar", vertelt de centrumverdediger in gesprek met het clubkanaal van Liverpool. "Erg fysiek, het tempo is hoog en het spel gaat telkens van kant naar kant. Ik denk dat ik dit als speler ook nodig heb. Het is zwaar, maar ik geniet van iedere wedstrijd. Ik wil me hier blijven verbeteren en dan in de zomer terugkeren naar Liverpool. Daar moet ik dan laten zien wat ik kan. Hopelijk kan ik een plek in de selectie verdienen."

Als het aan ploeggenoot Joe Rafferty ligt moet dat laatste geen enkel probleem zijn. De verdediger is positief gestemd over de ontwikkeling van de Nederlander en ziet een mooie toekomst voor hem weggelegd bij Liverpool. "Hij is een geweldige jongen en trekt ook buiten het voetbal met zijn ploeggenoten op", aldus Rafferty. "Fysiek is hij een beest, hij heeft fysiek eigenlijk alles: hij is snel, groot en sterk. Technisch is hij ook nog eens goed. Daarom heeft Liverpool hem gehaald. Hij heeft volgens mij alle kwaliteiten om daar te slagen."

Ook Frankie McAvoy kijkt met genoegen naar de ontwikkeling die Van den Berg doormaakt. De manager van Preston North End voelt zich gezegend met de rechtspoot, die hij vaak als rechtervleugelverdediger posteert. "Hij is een fantastische knul die leergierig is, voor mij als coach kan het dan niet beter", aldus McAvoy. Hij staat met beide voeten op de grond en doet het goed bij ons. We gebruiken hem meestal als wingback op rechts, maar af en toe ook als centrumverdediger. Hij wordt beter aan de bal, stoomt vaker op en is goed in de één-tegen-één. Sepp ontwikkelt zich goed."