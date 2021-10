Raphinha met horrorblessure van het veld: ‘Het ziet er verschrikkelijk uit’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 18:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:57

Leeds United is zaterdagmiddag zijn sterspeler Raphinha verloren. De aanvaller, die dit seizoen in bloedvorm is, werd tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) vol op de enkel getrapt door Romain Saïss. Tot verbazing van velen in Engeland besloten scheidsrechter Robert Jones en de VAR van dienst om de verdediger van the Wolves géén kaart te geven.

Raphinha tikte de bal in de 52e minuut van de wedstrijd handig langs Saiss, die zijn tackle al had ingezet. De Marokkaans international kon daardoor totaal niet meer bij de bal komen en kwam vol terecht op het onderbeen van Raphinha. De enkel van de kersvers Braziliaans international, die vorige week nog imponeerde met twee doelpunten tegen Uruguay, klapte daardoor volledig dubbel.

The Raphinha injury looks worse and worse every time you see it. Saiss nowhere near the ball and ref gave the freekick and yellow card for the handball not the tackle. Surely VAR should have been looking at that again.#lufc pic.twitter.com/rZ2mKgLxkT