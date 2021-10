‘Ik zou André Onana aanbevelen bij de clubleiding van Internazionale’

Zaterdag, 23 oktober 2021

Als het aan Samuel Eto'o ligt speelt André Onana na dit seizoen in het shirt van Internazionale, zo heeft de voormalig speler van Inter laten weten in een interview met Tuttosport. Eto'o denkt dat het voor beide partijen een goede zet zou zijn als het tot een akkoord zou komen. De Kameroener is goed bevriend met de doelman van Ajax en voorzag hem in het verleden al meerdere keren van advies gedurende zijn carrière.

Onana loopt komende zomer uit zijn contract bij Ajax en mag om die reden vanaf 1 januari praten met geïnteresseerde clubs, nadat hij het met de Amsterdammers niet eens kon worden over een contractverlenging. Inter wordt veelvuldig genoemd als volgende bestemming, terwijl ook Arsenal vaak in verband wordt gebracht met de Kameroense doelman. "Ik zou Inter aanbevelen aan Onana en André, een keeper van een topclub, aan de clubleiding van Inter", vertelt Eto'o.

Eto'o werd geïnterviewd door bovengenoemde sportkrant in verband met de kraker tussen Inter en Juventus. Ondanks dat de voormalig profvoetballer gecharmeerd is van Onana, kan hij ook genieten van de huidige doelman van Inter: Samir Handanovic. "De Nerazzurri hebben een uitstekend team en een prima trainer (Simone Inzaghi, red.)", gaat Eto'o verder. "Het lijkt erop dat er niets ontbreekt om titels te blijven winnen. Mijn favoriete speler bij Internazionale en Juventus? Dan ga ik voor Handanovic, want het hebben van een sterke keeper is belangrijk voor het winnen van prijzen."