Huntelaar ook aan de slag in de jeugdopleiding van De Graafschap

Donderdag, 21 oktober 2021 om 10:20 • Yanick Vos

Klaas-Jan Huntelaar gaat de komende periode meelopen in de jeudgopleiding van De Graafschap. “De aanvaller wil zich oriënteren op een mogelijke loopbaan als trainer”, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Eerder deze week werd al bekend dat Huntelaar ook gaat meelopen in de jeugdopleiding van Vitesse en later dit jaar bij Go Ahead Eagles.

De 38-jarige Huntelaar is geen onbekende bij de club uit Doetinchem. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding, alvorens hij op zijn zestiende vertrok naar PSV. “We zijn hartstikke blij dat Klaas-Jan nu thuiskomt en mee wil kijken in onze jeugdopleiding”, aldus hoofd jeugdopleidingen Jefta Bresser op de clubwebsite. “Ik heb Klaas-Jan onder mijn hoede gehad als beginnend speler en vind het een eer om Klaas-Jan nu te begeleiden in zijn eerste stapjes van zijn mogelijke trainersloopbaan.”

Huntelaar, die sinds kort gestopt is als profvoetballer, gaat de trainerscursus volgen en wil zich de komende maanden op brede wijze verdiepen op een mogelijke toekomst als coach, zo meldt Voetbal International. Bij Vitesse, Go Ahead Eagles en De Graafschap hoopt de voormalige topspits van onder meer Ajax en Real Madrid de nodige ervaring op te doen. Bij Vitesse loopt Huntelaar mee met de Onder 21, de ploeg die onder leiding staat van Nicky Hofs. Huntelaars twaalfjarige zoon Seb speelt in de jeugdopleiding van Vitesse.