AS maakt melding van ‘straf’ voor Xavi Simons bij Paris Saint-Germain

Woensdag, 20 oktober 2021 om 13:21 • Laatste update: 13:35

Xavi Simons komt momenteel ‘voor straf’ niet aan spelen toe bij het eerste elftal van Paris Saint-Germain, zo weet AS te melden. De achttienjarige middenvelder is in Parijs in het bezit van een aflopend contract en de gesprekken over een nieuwe verbintenis zijn voorlopig vruchteloos gebleken. Zolang er geen overeenkomst gevonden wordt over een nieuw contract, krijgt Simons volgens de Spaanse sportkrant geen speelminuten meer in de hoofdmacht van PSG.

Daardoor moet Simons het voorlopig stellen met wedstrijden in de Onder-19 van PSG. Zo blonk hij dinsdagmiddag in het Youth League-duel tussen PSG en RB Leipzig (3-0) uit met een doelpunt en een assist. “Bij mij is hij een speler die niet opgeeft en altijd keihard werkt”, sprak Zoumana Camara, trainer van PSG Onder-19, na afloop van het duel. “Hij is beslissend, een goede speler. Op het veld is hij meer een leider dan in de kleedkamer. Dat moet hij nog verbeteren, want hij is al een tijdje in Frankrijk en spreekt de taal goed.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Zijn doel is om niet meer bij mij te zijn. Als hij zo doorgaat, denk ik dat hij niet lang blijft. Ik denk niet dat zijn situatie hem dwarszit. Hij doet zijn werk en komt iedere dag binnen met een lach. Ik heb niet het gevoel dat hij een speler is die daar veel over nadenkt”, doelt Camara op de contractuele situatie van Simons. AS claimt dat de jeugdinternational van Oranje wel degelijk hinder ondervindt van het feit dat hij zijn aflopende contract in Parijs nog niet verlengd heeft.

Simons hoeft namelijk niet te rekenen op speelminuten in het eerste elftal zolang hij zijn contract niet verlengd heeft. Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons echter nog geen enkele keer op de bank en trainer Mauricio Pochettino zou voornamelijk een ander type middenvelder prefereren.

De Spaanse journalist Adrián Sánchez - verbonden aan de Catalaanse televisiezender 8tv - meldde dinsdag al dat Simons zijn zinnen had gezet op een terugkeer naar Barcelona, waar hij tussen 2010 en 2019 in de jeugdopleiding speelde en vertrok om bij PSG te tekenen. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou tevergeefs de mogelijkheden op een terugkeer naar Spanje hebben onderzocht. Men is in Barcelona naar verluidt niet vergeten dat Simons twee jaar geleden een overstap naar PSG verkoos boven een langer verblijf in Spanje. Bovendien ziet men Simons door de aanwezigheid van Nico González, Gavi en Pedri niet direct als een versterking voor het eerste elftal van Barcelona.