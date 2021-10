Ibrahim Sangaré komt met reactie op naar hem vernoemd nummer

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 21:22

Ibrahim Sangaré heeft met trots tekst en uitleg gegeven over een naar hem vernoemd nummer. In gesprek met ESPN bespreekt hij de oorsprong en geeft hij te kennen dankbaar te zijn voor de track. Het catchy afrobeat-nummer, dat letterlijk vernoemd is naar Sangaré en zelfs een bijbehorende videoclip heeft, is een hommage gemaakt door de vrienden van de middenvelder van PSV.

“Ja, dit zijn mijn vrienden van thuis”, lacht Sangaré wanneer de YouTube-video hem getoond wordt. “Abome (de artiest die wordt vermeld in de videobeschrijving, red.) is een Ivoriaanse zanger, en die anderen zijn mijn vrienden. Ik hou echt van deze muziek.” Op de vraag of hij ook uit de voeten kan met het beweeglijke ritme van het nummer is hij eerlijk. “Ik hou heel erg van dansen, maar ik kan het niet echt”, bekent Sangaré, die zijn vrienden dankbaar is voor het nummer.

De Ivoriaanse middenvelder, die in september 2020 voor een bedrag van 9,5 miljoen euro overkwam van Toulouse, geeft aan zich steeds meer thuis te voelen in Nederland, al mist hij zijn familie. Wel voelt hij zich na een stroef begin ‘steeds meer opgenomen’, wat volgens hem ook te merken is in zijn spel. De middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog tot zes competitiewedstrijden, waarin hij een keer scoorde.