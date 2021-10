De Roon gaat viraal met nieuwe hilarische video: ‘Who is Marten de Roon?’

Maandag, 18 oktober 2021 om 18:17

Marten de Roon heeft maandag andermaal de lachers op zijn hand gekregen met een video op social media. De middenvelder van Atalanta doet in de video die hij via Twitter en Instagram deelt een poging om een vraag over zichzelf te googelen. De enige vraag die daar uitkomt, blijkt Who is Marten de Roon? te zijn.

Er is te zien hoe De Roon op zijn telefoon kijkt naar een YouTube-video waarin acteurs Ryan Reynolds en Jake Gyllenhaal vragen bespreken die Google automatisch weergeeft als je Is Ryan Reynolds... schrijft in de zoekbalk. Als De Roon vervolgens Is Marten de Roon... intypt op Google, verschijnt alleen de vraag Who is Marten de Roon? als suggestie.