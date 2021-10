Dagen van Bruce lijken geteld na nederlaag in gestaakt duel met Tottenham

Zondag, 17 oktober 2021 om 19:46 • Chris Meijer

Tottenham Hotspur heeft zondagavond de uitermate bewogen uitwedstrijd tegen Newcastle United naar zich toe getrokken. The Magpies - waar alles vooraf in het teken stond van de overname door een investeringsmaatschappij uit Saudi-Arabië - gingen op het eigen St. James’ Park met 2-3 onderuit, waardoor het afgelopen week reeds gemelde ontslag van manager Steve Bruce langzaam maar zeker onvermijdelijk lijkt te gaan worden. De wedstrijd kwam kort voor rust even stil te liggen, nadat een fan op de tribune onwel werd. Mede door uitstekend ingrijpen van Sergio Reguilón en Eric Dier kon de supporter uiteindelijk in stabiele toestand worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het duel met Tottenham betekende voor Newcastle de eerste sinds de Saudische overname, die tijdens de afgelopen interlandperiode rondkwam. Er was voor aanvang van de wedstrijd dan ook het nodige te doen rond St. James’ Park. Zo liepen er fans rond in gewaden in de clubkleuren van Newcastle, terwijl er tevens een busje opdook met de beeltenis van Jamal Khashoggi op de zijkant. De journalist verdween in 2018 nadat hij het Saoedi-Arabische consulaat in Istanbul binnen was gegaan. Door de torenhoge ambities die onlosmakelijk met de overname zijn verbonden, nam de druk op manager Bruce in de afgelopen week al flink toe en werd er reeds gemeld dat hij zijn biezen zou moeten pakken om plaats te maken voor een grote naam als Antonio Conte of Frank Lampard.

De beginfase vormde een meevaller voor Bruce, want zijn ploeg stond in de duizendste wedstrijd in zijn trainerslopbaan op een kolkend St. James’ Park al na twee minuten op voorsprong. De opgestoomde Javier Manquillo vond bij de eerste paal Callum Wilson, die met het hoofd Tottenham-doelman Hugo Lloris verschalkte. In een tijdsbestek van vier minuten draaiden de bezoekers het duel echter volledig om. Met achttien minuten op de klok bediende Sergio Reguilón op de rand van het strafschopgebied Tanguy Ndombele, die alle ruimte kreeg om de vrije rechterhoek te vinden. Vier minuten later tekende Harry Kane voor zijn eerste Premier League-doelpunt van het seizoen door de bal over de uitgekomen Karl Darlow te liften.

Nadat Lucas Moura nog de lat had geraakt, kwam het duel kort voor de rust stil te liggen. Vlak voor de Heung-Min Son aanlegde voor een hoekschop, hield hij in doordat de spelers in het strafschopgebied in de gaten kregen wat er gaande was op de tribune. Er ontstond tevens onrust onder het publiek op de tribunes. Reguilón vertelde aan scheidsrechter Marriner wat er aan de hand was, waarna Dier naar de zijkant snelde om ogenschijnlijk aan te geven dat er gereanimeerd moest worden. Er kwam iemand in actie met een AED en het spel op St. James’ Park kwam stil te liggen en de spelers uiteindelijk naar binnen gingen.

De wedstrijd tussen Newcastle en Spurs is kort voor rust stilgelegd ?? Iemand in het publiek lijkt onwel te zijn geworden. We hopen op het beste.#ZiggoSport #PremierLeague #NEWTOT pic.twitter.com/d3MEvoeSkE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

Vlak voor de spelers weer naar buiten kwamen om de eerste helft uit te spelen met zeven minuten blessuretijd, maakte Newcastle bekend dat de fan stabiel was en overgebracht werd naar het ziekenhuis. Uiteindelijk slaagde Tottenham er na de hervatting in om voor rust de marge al naar twee te tillen. Kane fungeerde in de vierde minuut van de extra tijd van de eerste helft deze keer als aangever en stelde Son in staat om voor een leeg doel de 1-3 tegen de touwen te glijden.

Na rust hield Tottenham zonder problemen de wedstrijd in handen, al resulteerde dat niet direct in veel kansen om de score verder uit te bouwen. Met nog een kleine tien minuten te spelen kwam Newcastle nog met tien man te staan, toen de in de zestigste minuut ingevallen Jonjoe Shelvey zijn tweede gele kaart kreeg voor een overtreding op Reguilón. Desondanks bracht een eigen doelpunt van Dier de spanning in de absolute slotfase nog terug in de wedstrijd, maar tot de gelijkmaker kwam het tiental van Newcastle niet meer. Tottenham stijgt zodoende naar de vijfde plaats in de Premier League, terwijl Newcastle met drie punten de voorlaatste plek bezet. Hekkensluiter Norwich City heeft één punt minder dan the Magpies.