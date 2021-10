Bosz geeft PSV het goede voorbeeld en maakt reuzenstap op de ranglijst

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 22:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:09

Olympique Lyon heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt in de Ligue 1. In een matige wedstrijd was de ploeg van trainer Peter Bosz in eigen huis met 2-0 te sterk voor AS Monaco. Karl Toko Ekambi scoorde twintig minuten voor tijd vanaf de stip, waarna Jason Denayer in de slotminuut aan alle onzekerheid een einde maakte. Bij de bezoekers kreeg Myron Boadu twintig minuten om zich te onderscheiden, maar slaagde daar niet in. Lyon maakt door de zege een reuzestap en klimt van de tiende naar de vijfde plek.

Met Boadu op de reservebank had Monaco het vanaf het eerste fluitsignaal bijzonder lastig op bezoek bij Lyon. De thuisploeg noteerde in het eerste kwart van de wedstrijd een tweetal kansen via Ekambi. De eerste poging met links werd echter gestopt door Alexander Nübel, waarna de doelman ook op een kopbal een uitstekende redding in huis had. De grootste mogelijkheid van de eerste helft kwam op naam van Houssem Aouar. De middenvelder had zijn medespelers voor het uitzoeken, maar ging voor eigen succes en faalde hopeloos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AS Monaco, dat donderdag tegenover PSV staat in de Europa League, stelde daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover en was met name slordig in de eindfase. De ploeg mocht doelman Nübel dankbaar zijn dat bij rust niet tegen een achterstand werd aangekeken. Ook na de onderbreking had Lyon het betere van het spel. Aouar had de bal van dichtbij voor het intikken na een fraai hakje van Ekambi, maar kreeg zijn voet niet goed achter de bal. Ook een inzet van invaller Tino Kadewere kon Nübel niet verrassen.

Uiteindelijk zou Lyon in de slotfase alsnog aan het langste eind trekken. Nadat Boadu binnen de lijnen was gekomen voor Kevin Volland, legde Amaury Delerue de bal op de stip. De arbiter beoordeelde een sliding van Axel Disasi richting Léo Dubois als een overtreding en zag hoe Ekambi dankbaar gebruikmaakte van het buitenkansje: 1-0. Hoewel Monaco geen enkel moment aanspraak maakte op een resultaat, maakte Denayer in de slotminuut aan alle onzekerheid een einde. De verdediger tikte een voorzet van Emerson Palmieri van dichtbij binnen: 2-0.