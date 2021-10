Slot weigert over Dessers te praten en maakt hele ploeg duidelijk verwijt

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 19:50 • Jeroen van Poppel

Feyenoord slaagde er tot frustratie van Arne Slot niet in om de winst tegen RKC Waalwijk (2-2) over de streep te trekken. De trainer van de Rotterdammers wil niet wijzen naar individuele spelers, maar maakt zijn ploeg als geheel het verwijt te weinig energie te hebben gebracht. "Waar we het de laatste thuiswedstrijden het op het eind elke keer over de streep konden trekken, lukte dat vandaag niet", aldus Slot tegenover ESPN.

Feyenoord kwam in de slotfase nog dichtbij de winst, maar Cyriel Dessers en Lutsharel Geertruida kregen de bal er van dichtbij niet in. "We zijn de hele wedstrijd veel beter geweest en zij hebben twee schoten op doel tegen gehad, misschien drie", zegt Slot. "Zelf hebben we een keer of 25 op doel geschoten, maar te weinig uit de kansen gehaald. De tegenstander heeft veel meer rendement uit de weinige mogelijkheden."

Slot vindt dat Feyenoord de doelpunten te makkelijk weggeeft. "Je moet constant in de achtervolging. Dat is niet de eerste keer natuurlijk, dat de tegenstander in De Kuip voor staat of terugkomt. Of ik ze iets kan verwijten? Zeker. Ik vond het minder energiek dan normaal. Tot de 1-0 was er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ik vond dat we na de 1-0 een versnelling naar beneden gingen. Dat hadden we tegen NEC ook al meegemaakt. Toen maakten we het goed, maar je kunt niet altijd verwachten dat je het compleet ombuigt, want je kunt ook kansen missen."

Slot sprak na afloop niet met Dessers over zijn gemiste kansen. "Nee, je kan Cyriel eruit pakken, maar ik denk dat er wel meer jongens teleurgesteld zullen zijn, allemaal wel eigenlijk. Natuurlijk zijn er altijd een aantal jongens die meer in het oog springen: jongens die fouten hebben gemaakt bij tegengoals, jongens die kansen gemist hebben. Beide hoort natuurlijk wel bij het voetbal. Je kan niet elke kans afmaken."

Bij Feyenoord vielen Marcos Senesi en Guus Til uit, maar Slot verwacht geen grote problemen. "Marcos kwam vanuit een blessure tegen Vitesse, dus dat was eigenlijk van tevoren al bekend dat hij geen negentig minuten zou spelen. Guus speelt eigenlijk om de drie dagen negentig minuten. Bij hem was het geen blessure, maar vermoeidheid. Ik verwacht dat ze donderdag beiden wel kunnen spelen."