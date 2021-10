‘José Mourinho wil Barcelona-middenvelder uit lijden verlossen’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 07:27 • Yanick Vos

AS Roma-trainer José Mourinho denkt aan Riqui Puig om zijn selectie te versterken, zo meldt Sport. De 22-jarige Barcelona-middenvelder, die onder trainer Ronald Koeman niet of nauwelijks in de plannen voorkomt, moet de Romeinen naar verluidt van een kwaliteitsimpuls voorzien, om deze ‘weer mee laten doen met de top van de Serie A’.

Puig kwam dit seizoen in alle competities vooralsnog tot een totaal van slechts 72 minuten en perspectief op verbetering lijkt er niet te zijn. Ondanks dat Koeman de spelmaker als een volwaardig lid van de A-selectie zou beschouwen, gaat hij vooralsnog gebukt onder de stevige concurrentie op het middenveld. Tijdens de vorige transferzomer gaf Puig nog aan te willen vechten voor zijn kansen, maar de huidige situatie zou hem van gedachten kunnen hebben laten veranderen, aldus de Spaanse krant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Geruchten dat Koeman en Puig niet door een deur zouden kunnen, verwees de Nederlandse oefenmeester afgelopen september nog naar de prullenbak. Hij erkende dat hij regelmatig met Puig sprak over aspecten van zijn spel die beter konden, maar dat er van ‘een hekel geen sprake was’. “Een centrale middenvelder moet tegenwoordig heel compleet zijn”, zei Koeman daarover tegen Mundo Deportivo. “Zowel met als zonder bal. Dat geldt voor alle jonge spelers. En er is concurrentie, want er zijn heel goede middenvelders. Om kansen te krijgen, moet je heel goed zijn.”

Mourinho zou de Spanjaard, wiens contract in het Camp Nou nog doorloopt tot aan de zomer van 2023, een uitweg kunnen bieden. De huidige nummer vier van de Serie A is niet de enige gegadigde voor Puig. Volgens The Athletic heeft ook Arsenal interesse om hem in huis te halen. De marktwaarde van de middenvelder, die in 2014 in de jeugdopleiding van Barcelona terechtkwam, wordt door Transfermarkt momenteel geschat op vijftien miljoen euro.