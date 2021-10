Uitblinker Werner bezorgt Duitsland WK-ticket na wervelende tweede helft

Maandag, 11 oktober 2021 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:21

Duitsland heeft zich maandagavond dankzij een 0-4 zege op bezoek bij Noord-Macedonië geplaatst voor het WK. Kai Havertz opende na rust de score, waarna Timo Werner tweemaal doel trof. Het slotakkoord werd gespeeld door Jamal Musiala. Door de zege gaat Duitsland aan kop in Groep J met 21 punten uit 8 duels. De voorsprong op Roemenië, dat met dertien punten tweede staat, kan niet meer uit handen gegeven worden. Noord-Macedonië (twaalf punten) en Armenië (twaalf) completeren de top vier.

Manuel Neuer miste de gewonnen interland van Duitsland tegen Roemenië (2-1) vanwege een lichte spierblessure, maar keerde tegen Noord-Macedonië terug onder de lat. Linksback David Raum van TSG Hoffenheim startte voor het eerst in de basis van die Mannschaft. Joshua Kimmich kreeg na twee minuten spelen een goede mogelijkheid om de score in Skopje direct te openen. Een voorzet van Havertz richting de tweede paal kwam bij de middenvelder terecht, die vervolgens recht op doelman Stole Dimitrievski kopte. Een kansenregen leek in de maak, alleen slaagde Duitsland er tot de 25ste minuut niet meer in om serieuze mogelijkheden te creëren.

Halverwege de eerste helft viel de bal met enig geluk voor de voeten van Werner. De aanvaller had de bal van dichtbij voor het inschieten, maar Dimitrievski wist door snel zijn doel te verkleinen redding te brengen. In de tegenstoot liet Noord-Macedonië zich voor het eerst gelden. Een schot in de korte hoek van Eljif Elmas was daarentegen een makkelijke prooi voor Neuer. Op slag van rust kreeg Werner de uitgelezen mogelijkheid om de ban alsnog te breken. De spits zag zijn schot van een meter of vijf echter op de paal belanden. De tweede helft was vier minuten onderweg, toen Duitsland er eindelijk in slaagde om het vele balbezit uit te drukken in de score. Serge Gnabry zette Thomas Müller alleen voor de keeper. De aanvaller legde breed op Havertz, die de bal vervolgens alleen nog in het lege doel hoefde te schuiven: 0-1.

De ploeg van Flick deed het na de openingstreffer rustig aan. Twintig minuten voor tijd slaagde Duitsland erin om de marge alsnog te verdubbelen. Müller speelde met een subtiele voetbeweging Werner vrij, die zijn derde grote mogelijkheid van de wedstrijd vervolgens wel wist te benutten door droog af te werken: 0-2. De aanvaller van Chelsea was vervolgens los, want hij maakte meteen zijn tweede van de avond. De bal viel voor de voeten van Werner, die bekeken in de lange hoek schoot: 0-3. Het slotakkoord was voor Musiala. De ingevallen tiener kreeg de bal mee van Gnabry en maakte zijn eerste goal voor Duitsland door de bal laag in de rechterhoek te schieten: 0-4.