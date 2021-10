Oranje gaat alleen aan kop dankzij gunstig resultaat bij Turkije - Noorwegen

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:51

Turkije en Noorwegen hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. Het WK-kwalificatieduel in Groep G eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het was het de debuutwedstrijd voor bondscoach Stefan Kuntz, die Orkun Kökçü niet opnam in de wedstrijdselectie en Halil Dervisoglu liet plaatsnemen op de bank. Bij de ploeg van bondscoach Stäle Solbakken ontbrak onder meer de geblesseerde Erling Braut Haaland. Komende maandag komen de Noren thuis in actie tegen Montenegro, terwijl Turkije op bezoek gaat bij Letland. Oranje gaat met zestien punten aan kop in de poule, waarin Noorwegen (veertien punten) tweede staat en de Ay-Yildizlilar (twaalf punten) de top drie completeren.

Turkije opende nog voor het verstrijken van de zevende speelminuut de score. Net voor het eigen zestienmetergebied liet Andreas Hanche-Olsen zich aftroeven door de doorjagende Cengiz Ünder. Laatstgenoemde snelde de zestien binnen en legde de bal breed op Kerem Aktürkoglu, die van dichtbij kon binnentikken: 1-0. In de twintigste minuut konden de Noren voor het eerst met een antwoord komen. Zowel Kristian Thorstvedt als Mohamed Elyounoussi waagden een poging de stand gelijk te trekken, maar in beide gevallen bracht doelman Ugurcan Çakir redding. Drie minuten later kwamen de Turken opnieuw goed weg, toen Morten Thorsby met een geplaatst schot de buitenkant van de paal raakte.

Turkije komt al op voorsprong! ???? De Turken profiteren van geklungel bij Noorwegen en Kerem Aktürkoglu rondt af: 1-0 ??#ZiggoSport #WCQ2022 #TURNOR pic.twitter.com/46TZF4poEH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2021

Aan de overzijde kreeg Aktürkoglu een goede mogelijkheid om zijn tweede treffer aan te tekenen; zijn schot vanaf de linkerkant ging echter rakelings naast. Drie minuten voor het rustsignaal kwam Noorwegen op gelijke hoogte. Na een korte corner aan de linkerkant van het veld bezorgde Jens Petter Hauge een voorzet bij Hanche-Olsen, die de bal doorkopte richting Thorstvedt. De spits kreeg het leer op het randje van buitenspel voor zijn voeten en schoot ter hoogte van de vijfmeterlijn binnen: 1-1. De dienstdoende videoscheidsrechter bekeek het doelpunt nog, maar hij zag geen reden om in te grijpen.

Noorwegen doet wat terug! ?? Kristian Thorstvedt maakt er 1-1 van ?? Wedstrijd weer in evenwicht... ??#ZiggoSport #WCQ2022 #TURNOR pic.twitter.com/OwM6eSOIXH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2021

Het tweede bedrijf was een stuk slordiger dan de eerste helft. Het duel werd geregeld onderbroken voor blessurebehandelingen, waardoor het tempo wegviel. Na ruim een uur spelen pakte Thorsby een gele kaart, wat betekent dat hij voor het duel met Montenegro geschorst is. In de slotfase kreeg de middenvelder nog een grote kans om van dichtbij de 1-2 binnen te glijden na een voorzet vanaf de rechterflank, maar Zeki Çelik kon net op tijd wegwerken. Yusuf Yazici creëerde aan de overzijde nog ruimte voor een schot; de poging die volgde ging echter huizenhoog over. In de laatste minuut liet Elyounoussi een reusachtige kopkans liggen om de winnende te maken.