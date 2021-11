TOTO's tips: Schrijft Sébastien Haller wederom geschiedenis in Europa?

Dinsdag, 2 november 2021 om 20:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:45

Ajax zal na het teleurstellende gelijkspel op bezoek bij Heracles Almelo in de Eredivisie graag de ijzersterke prestaties in de Champions League willen voortzetten. Net als twee weken geleden is Borussia Dortmund daarin de tegenstander. Van de vijf uitwedstrijden die de Amsterdammers tegen Duitse ploegen speelden in de Champions League werd er slechts één gewonnen (twee remises en twee nederlagen): in de kwartfinale van het seizoen 1995/96, uitgerekend tegen Dortmund (0-2). Samen met TOTO blikken wij vooruit op dit affiche.

Ajax kan zich voor het eerst sinds het succes seizoen 2018/19 plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Bij een zege op Borussia Dortmund is Ajax in ieder geval door, terwijl het in dat geval ook al verzekerd is van de eerste plek als Sporting Portugal niet van Besiktas wint. De ploeg van Erik ten Hag is deze campagne nog foutloos met negen punten uit drie duels. De Amsterdammers pakten echter nog nooit de volle buit uit de eerste vier groepswedstrijden van een Champions League-seizoen. Daarnaast ligt er nog een primeur voor Ajax in het verschiet: nog nooit scoorde het in vier opeenvolgende Champions League-duels minstens twee keer. Ook verdedigend kan Ajax goede cijfers overleggen. Na drie wedstrijden hoefde Remko Pasveer pas één keer te vissen. Ajax kan voor het eerst sinds november 2011 in drie Champions League- wedstrijden op rij de nul houden.

Borussia Dortmund werd in de Johan Cruijff Arena weliswaar met 4-0 overklast door Ajax, de sterke prestaties in het eigen Signal Iduna Park zullen toch voor het nodige vertrouwen zorgen. De Duitsers bleven in de laatste tien thuiswedstrijden die in de groepsfase van de Champions League gespeeld werden ongeslagen (zeven zeges en drie remises). Deze reeks werd ingezet na de 1-2 nederlaag tegen Tottenham Hotspur in november 2017. Dortmund moet het wel stellen zonder topschutter Erling Braut Haaland. BVB bleef echter wel ongeslagen in de eerste drie Champions League-duels zonder de Noor. Vorig seizoen werd het 1-1 tegen Lazio, 1-2 op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg en in de tweede speelronde van de huidige campagne werd Sporting met 1-0 verslagen dankzij een goal van zijn collega-spits Donyell Malen.

Zal de topscorer van dit Champions League-seizoen bij Ajax rondlopen? Sébastien Haller houdt met zes goals tot nu toe alle topaanvallers achter zich (Robert Lewandowski en Mohamed Salah maakten er vijf). De Ajax-spits was in elke wedstrijd trefzeker en kan de vijfde speler ooit worden die in elk van zijn eerste vier Champions League optredens trefzeker is. Zé Carlos (1993), Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2014) en Haaland (2019) wisten deze prestatie al neer te zetten. Haller kan zich ook wederom in de Amsterdamse geschiedenisboeken schieten: hij kan de eerste Ajacied ooit worden die in vier opeenvolgende CL-wedstrijden tot scoren komt.

