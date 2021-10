Arsenal weet niet te overtuigen en ziet zegereeks ten einde komen

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel

Arsenal is er zaterdag niet in geslaagd voor de vierde keer op rij te winnen in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta had het lastig op bezoek bij het goed presterende Brighton & Hove Albion en mag doelman Aaron Ramsdale danken voor enkele fraaie reddingen in de slotfase: 0-0. Arsenal komt op de negende plek, terwijl Brighton knap vijfde staat. Bij de thuisploeg speelde Joël Veltman de volledige wedstrijd, terwijl Jürgen Locadia op de bank bleef.

Arsenal begon aardig met een dribbel over de rechterflank van Bukayo Saka, die een zwak schot produceerde. Daarna nam Brighton het initiatief stevig in handen en kwamen de bezoekers onder druk. Arsenal-doelman Aaron Ramsdale liet een voorzet van Neal Maupay los, waarna Lewis Dunk in de rebound had moeten scoren, maar naast mikte. Leandro Trossard slaagde er niet in een voorzet van Adam Lallana binnen te lopen, terwijl Dan Burn rakelings over kopte. Maupay probeerde het met een halve omhaal, die een paar meter naast ging.

Aan het einde van de eerste helft kwam Arsenal beter in de wedstrijd en volgde een goede schietkans voor Thomas Partey, die de bal van zestien meter net naast plaatste. Na rust bleken de kansen een stuk schaarser en waren beide ploeg aan elkaar gewaagd. Brighton-middenvelder Jakub Moder plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied een aantal meter naast. Emile Smith-Rowe was aan de overzijde dichter bij een doelpunt, maar stuitte van een meter of acht uit een lastige hoek op de voeten van Robert Sánchez.

In de slotfase van de wedstrijd had Brighton het betere van het spel. Marc Cucurella probeerde het met een gevaarlijk schot, dat na de stuit knap uit de verre hoek werd getikt door Ramsdale. De doelman van Arsenal voorkwam met een goede ingreep ook dat Solomon March de bal met het hoofd panklaar legde voor Maupay.