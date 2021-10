Besiktas wint eindelijk weer; afgekeurde goal Hamsik gaat wereld over

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 20:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:08

Trabzonspor overnacht als koploper van de Süper Lig. Het team van trainer Abdullah Avci was zaterdag met 1-2 te sterk voor Kayserispor en gaat met achttien punten uit acht duels aan kop. Titelverdediger Besiktas was met dezelfde cijfers te sterk voor Sivasspor en staat met zeventien punten tweede op de ranglijst van de Turkse competitie. Fenerbahçe speelt zondag thuis tegen Kasimpasa en herovert bij winst de koppositie. Galatasaray komt zondag ook in actie: de huidige nummer elf bezoekt hekkensluiter Rizespor.

Besiktas - Sivasspor 2-1

Een schitterende treffer na een half uur spelen zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na een voorzet van Valentin Rosier vanaf de rechterkant werkte Güven Yalçin de bal in een keer met een halve omhaal prachtig achter doelman Muammer Yildirim: 1-0. De tweede helft was nog geen tien minuten oud toen Ridvan Yilmaz de bal achter zijn eigen doelman kopte toen hij wilde voorkomen dat Pedro Henrique een voorzet kon binnenkoppen: 1-1.

Yalçin nam twintig minuten voor tijd ook de 2-1 van Besiktas voor zijn rekening. Na een voorzet van Yilmaz vanaf de linkerkant kopte de aanvaller de bal diagonaal in de rechterhoek achter Yildirim. Dat was ook de eindstand in Istanbul, waar de driepunter na drie wedstrijden op rij zonder zege van harte welkom was.

Kayserispor - Trabzonspor 1-2

Na twaalf minuten nam het team van Avci de leiding. Anastasios Bakasetas kreeg de bal op enkele meters van het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot het leer, bijna vanuit stand, hard en met veel effect achter doelman Silviu Lung. Enkele minuten voor rust kwam Kayserispor op gelijke hoogte. Na een voorzet van Onur Bulut vanaf rechts kopte Emrah Bassan de bal diagonaal in de linkerhoek achter doelman Ugurcan Çakir: 1-1.

Kayserispor-Trabzonspor maçinin 70. dakikasinda Marek Hamsik'in orta sahadan attigi gol iptal edildi pic.twitter.com/eNRHyRfKgl — MedyaTava (@medyatavacom) October 2, 2021

Marek Hamsik dacht in de tweede helft op schitterende wijze de 1-2 te maken met een inzet vanaf vijftig meter uit een scheidsrechtersbal. Dat is echter niet toegestaan, omdat de bal minimaal door twee spelers geraakt moet zijn na het uitreiken door de arbiter. Zodoende ging de voltreffer van Hamsik, die de bal schitterend in de bovenhoek liet ploffen, niet door. De drie punten gingen echter alsnog mee naar Trabzon dankzij een rake strafschop van Bakasetas, die na acht speeldagen al op vijf treffers en drie assists staat.