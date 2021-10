Ongeloof bij FC Groningen na afgekeurde goal: ‘De scheids trapte erin’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 23:24 • Chris Meijer • Laatste update: 23:26

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof had vrijdagavond tijdens het duel tussen FC Groningen en FC Twente (1-1) zijn handen vol. Er werden twee doelpunten van Michael de Leeuw geannuleerd, terwijl spelers van FC Groningen meenden dat er mogelijk een overtreding voorafging aan de treffer van FC Twente. Vooral de eerste afgekeurde goal van De Leeuw na een vermeende overtreding op Robin Pröpper zorgde voor het nodige ongeloof bij FC Groningen.

“Ik nam een lange bal perfect aan en was meteen weg. Ik raakte Pröpper heel licht en hij maakte daar optimaal gebruik van. Ik vind dit geen overtreding. Dit is voetbal. Ik ontwijk hem en toucheer hem en gaat hij liggen terwijl hij was uitgespeeld. De scheids trapte er helaas in”, zegt De Leeuw in gesprek met ESPN. Hij krijgt bijval van zijn trainer Danny Buijs, die na het zien van de beelden ook niet begrijpt dat de treffer werd afgekeurd voor Van den Kerkhof.

Michael de Leeuw ?? Robin Pröpper "Hij doet het slim, hij gaat liggen en de scheids trapt erin" pic.twitter.com/Ov1Df0j23p — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2021

“De eerste goal kon ik niet zien vanuit mijn positie. Ik hoor wel dat het discutabel was, het is wel een cruciaal moment natuurlijk”, geeft Buijs aanvankelijk te kennen. Na het zien van de beelden vervolgt hij: “Als ik dit zie, kan ik niet begrijpen dat ‘ie wordt afgekeurd. Maar ik kijk ook door een gekleurde bril.” De trainer van FC Groningen kon zich overigens wel vinden in het besluit om de tweede treffer van De Leeuw te annuleren wegens een handsbal van Cyril Ngonge. Buijs snapte eveneens dat er niet gefloten werd voorafgaand aan het doelpunt van FC Twente. “ Al is er wel lichamelijk contact. Bij de eerste goal van De Leeuw was er nog minder lichamelijk contact.”

Pröpper vindt echter dat er terecht een streep ging door het doelpunt van De Leeuw. “Heel simpel: diepe bal, ik loop voor hem en hij raakt mij op mijn rechterbeen. Daardoor kwam ik ten val. Ik ben de laatste man, ik kan het nog redden en hij tikt mij aan. Het kan licht zijn. Maar als hij mij daar raakt, is het niet meer dan logisch dat er voor gefloten wordt”, zegt de verdediger van FC Twente. Ook Van den Kerkhof staat na afloop nog altijd achter zijn besluit om het eerste doelpunt van De Leeuw te annuleren.

“Ik zie in het veld al dat De Leeuw op de hak van Pröpper loopt. Dat is heel ongelukkig, onbewust, maar het brengt hem wel ten val. Ik kreeg direct het advies van mijn assistent om hiervoor te fluiten, dus we hadden dezelfde mening”, verklaart Van den Kerkhof. “Je kunt vanuit de camera achter het goal heel goed zien dat De Leeuw hem raakt, daardoor komt Pröpper ten val. Ik denk dat het een goede beslissing is. Natuurlijk is voetbal een contactsport, het is ook geen bewuste actie. De VAR had ‘m misschien ook goedgekeurd als ik het had laten gaan. Je kunt twee kanten op, maar vanwege het contact is er geen sprake van een duidelijke fout van mij.”