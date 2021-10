VAR en communicatiefout zitten FC Groningen dwars tegen FC Twente

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 21:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:12

Het is FC Groningen weer niet gelukt om een overwinning te boeken. In eigen huis bleef de ploeg van trainer Danny Buijs vrijdagavond tegen FC Twente steken op een gelijkspel: 1-1. De grote pechvogel van de avond was Michael de Leeuw. De aanvaller van Groningen zag twee goals afgekeurd worden. FC Twente hield zodoende, na vier overwinningen op rij, een punt over aan de ontmoeting, terwijl de Groningers al zeven duels op een zege wachten.

FC Groningen begon sterk aan de wedstrijd en zette Lars Unnerstall in de eerste minuten meteen aan het werk. Michael de Leeuw kopte in de handen van de doelman en een inzet van Tomás Suslov werd stijlvol over de lat getikt. Na acht minuten was het toch raak: een inzet van Ngonge met links vanaf de rand van het zestienmetergebied ging via de onderkant van de lat tegen de touwen. FC Twente reageerde goed op de vroege achterstand, al kwam het gevaar tot tweemaal toe van centrale verdediger Robin Pröpper.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ploeg van Buijs dacht na nog geen half uur spelen op prachtige wijze op 2-0 te komen, maar scheidsrechter Richard van den Kerkhof greep in. De Leeuw nam een diepe bal keurig aan, speelde de invliegende Pröpper uit en schoot het leer met de buitenkant van de voet binnen. De scheidsrechter zag echter ogenschijnlijk een overtreding in het duel van De Leeuw met Pröpper en de VAR sloot zich naderhand aan bij de beslissing van de arbiter. De thuisploeg probeerde in het restant van het duel alsnog een tweede treffer te forceren, maar Unnerstall bracht enkele minuten voor de pauze redding op een inzet van De Leeuw. Zodoende ging FC Twente voor het eerst dit seizoen met een achterstand de rust in.

Na 53 minuten werd opnieuw duidelijk dat het niet de avond van De Leeuw was. Wederom werd zijn doelpunt afgekeurd, dit keer vanwege een handsbal van Ngonge. Een kleine tien minuten later viel de treffer bijna aan de andere kant van het veld. Een knappe redding van doelman Peter Leeuwenburgh voorkwam de gelijkmaker en de vijfde seizoenstreffer van Pröpper. De gelijkmaker in de heerlijke tweede helft viel uiteindelijk een kwartier voor tijd en bovendien op curieuze wijze: Wessel Dammers wilde de bal laten lopen voor Leeuwenburgh, maar rekende buiten invaller Manfred Ugalde, die attent was en de 1-1 binnentikte.

FC Twente liet twee grote kansen liggen, nota bene binnen vijftien seconden, om op voorsprong te komen. Eerst stuitte Virgil Misidjan van dichtbij op Leeuwenburgh, waarna Denilho Cleonise op de lat kopte. Meer doelpunten bleven uiteindelijk achterwege, zodat beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.