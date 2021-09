Paris Saint-Germain start mét Lionel Messi tegen Manchester City

Dinsdag, 28 september 2021 om 19:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:51

Paris Saint-Germain start dinsdagavond met Lionel Messi aan de clash in de Champions League tegen Manchester City. De van Barcelona overgekomen superster is voldoende hersteld van zijn knieblessure. Messi moest om die reden afgelopen weekend nog verstek laten gaan tegen Montpellier (2-0 winst). Ook tegen FC Metz (0-1 winst) was hij er niet bij midweeks. Verder valt de terugkeer van Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma op bij de thuisploeg. PSG en Manchester City trappen om 21.00 uur af in het Parc des Princes.

Mesis is dus op tijd hersteld om aan de aftrap te verschijnen, getuige zijn basisplek tegen Manchester City. Messi vormt een voorhoede met Neymar en Kylian Mbappé. De defensie wordt gevormd door Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos en Nuno Mendes. Laatstgenoemde moest afgelopen weekend tegen Montpellier nog genoegen nemen met een plek op de bank. Het middenveld wordt gevormd door Idrissa Gueye, Ander Herrera en Verratti. Dat betekent dat Georginio Wijnaldum wederom op de bank begint. Bij City zit Nathan Aké op de reservebank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met name de basisplek van Verratti is verrassend te noemen. De middenvelder kampte lange tijd met een blessure en speelde zijn laatste wedstrijd namens PSG eind augustus tegen Stade de Reims. Ook de basisplek van Donnarumma valt op. De doelman werd door Mauricio Pochettino de afgelopen twee wedstrijden op de bank gehouden en vervangen door Keylor Navas, maar krijgt tegen de ploeg van Josep Guardiola dus het vertrouwen.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi; Kimpembe, Marquinhos, Mendes; Verratti, Herrera, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Días, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Mahrez, Sterling