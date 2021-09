Kappel denkt aan rechtszaak na ‘verdraaid’ interview met ESPN

Dinsdag, 28 september 2021 om 10:50

Leandro Kappel heeft een video opgenomen waarin hij reageert op zijn eigen interview met ESPN in aanloop naar Ajax – Besiktas. De Nederlandse buitenspeler, die onder contract staat bij het Turkse Altay, zegt dat zijn interview is ‘verdraaid’ en ‘verkeerd weergegeven’. In het betreffende interview zegt Kappel dat Besiktas geen schijn van kans heeft tegen Ajax en refereert hij aan de 9-0 overwinning van de Amsterdammers op SC Cambuur in de Eredivisie.

"Met de ploeg waar ze vrijdag mee speelden, kan je in Amsterdam echt niet aankomen", zei Kappel maandag tegen ESPN. “Natuurlijk is Besiktas een grote naam in Turkije. Maar toen de wedstrijd eenmaal bezig was zag je dat zij helemaal niet all that zijn." De aanvaller, die zelf vier jaar in de jeugd van Ajax speelde, ziet de ploeg van Erik ten Hag als de uitgesproken favoriet. “Ik geef Ajax alle kansen en Besiktas nul procent kans. Heel kort en krachtig: ik geef Besiktas geen enkele kans.”

De 31-jarige aanvaller, afgelopen vrijdag met Altay nog met 2-1 te sterk voor Besiktas, deed er nog een schepje bovenop: “Tegen wie hadden ze laatst 9-0 gewonnen? Cambuur? Ja, zo’n wedstrijd wordt het denk ik”, aldus Kappel. “Met dit team waar ze tegen ons speelden kan je niet aankomen in Amsterdam. Ik denk dat ze gaan inzakken en op de counter gaan loeren. Misschien dat Ajax het moeilijk krijgt om daar doorgang in te vinden. Zodra ze het eerste doelpunt maken, wordt het een monsterscore.”

De ex-speler van onder meer Denizlispor is maandagavond in een video teruggekomen op het interview. “Wat ik heb gezegd, is verdraaid en verkeerd weergegeven. Ik wil dat dat bekend wordt. Ik zal indien nodig een rechtszaak aanspannen”, aldus Kappel, die in het Turks zegt dat in het interview zijn lovende woorden over Besiktas zijn weggelaten. “Besiktas is een heel grote en bijzondere club. Ik wilde alleen vertellen over de problemen in het voetbal. Besiktas zit met dertien geblesseerde spelers in een zeer moeilijke situatie, zeker omdat Ajax in topvorm verkeert.”