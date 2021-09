Leandro Kappel doet spectaculaire voorspelling over Ajax - Besiktas

Maandag, 27 september 2021 om 14:27 • Laatste update: 15:51

Leandro Kappel verwacht dinsdag een spectaculaire overwinning van Ajax op Besiktas. De aanvaller van de Turkse promovendus Altay was vrijdagavond goed voor een doelpunt en een assist tegen de regerend landskampioen, die daardoor een 2-1 nederlaag leed. Kappel ziet Ajax met nog veel grotere cijfers winnen en trekt zelfs alvast de vergelijking met de 9-0 zege van de Amsterdammers op SC Cambuur van negen dagen geleden.

Kappel weet hoe het is om Besiktas te verslaan, en geeft hen voor het Champions League-duel met Ajax dinsdagavond ‘geen schijn van kans’. "Met de ploeg waar ze vrijdag mee speelden, kan je in Amsterdam echt niet aankomen", geeft Kappel aan tegenover ESPN. “Natuurlijk is Besiktas een grote naam in Turkije. Maar toen de wedstrijd eenmaal bezig was zag je dat zij helemaal niet all that zijn." De aanvaller, die zelf vier jaar in de jeugd van Ajax speelde, ziet de ploeg van Erik ten Hag als de uitgesproken favoriet. “Ik geef Ajax alle kansen en Besiktas nul procent kans. Heel kort en krachtig: ik geef Besiktas geen enkele kans.”

Ajax verkeert de laatste weken in bloedvorm, Kappel verwacht dat de Nederlands kampioen dinsdagavond in de Champions League opnieuw indruk weet te maken. “Tegen wie hadden ze laatst 9-0 gewonnen? Cambuur? Ja, zo’n wedstrijd wordt het denk ik. Met dit team waar ze tegen ons speelden kan je niet aankomen in Amsterdam. Ik denk dat ze gaan inzakken en op de counter gaan loeren. Misschien dat Ajax het moeilijk krijgt om daar doorgang in te vinden. Zodra ze het eerste doelpunt maken, wordt het een monsterscore.”

De Amsterdammer gelooft dat Besiktas het vooral vanwege de volle ziekenboeg loodzwaar gaat krijgen in de Johan Cruijff ArenA. “Het is geen zwakke ploeg. Maar ze missen heel veel van die basiself. Ze missen 13 spelers. Als je zoveel geblesseerden hebt, tja... En de nieuwkomers zullen niet ook fit zijn.” Volgens de aanvaller hebben Kara Kartallar genoeg zwakke plekken waar Ajax van kan profiteren. “Ik vind hun verdediging best traag, de twee centrale verdedigers (Serdar Saatci en Atiba Hutchinson, red.). Daar kunnen ze met snelle mannen gevaarlijk worden. Voorin vond ik ook niks bijzonders. Dat worden gewoon echt drie makkelijke punten voor Ajax.”