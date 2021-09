Sparta wil grote schorsing voorkomen na schandalige charge Aaron Meijers

Maandag, 27 september 2021 om 17:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:16

Sparta Rotterdam gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal omtrent een schorsing voor Aaron Meijers. De verdediger ontving zondag een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (0-4 nederlaag) en ontvangt, als het aan de aanklager ligt, een schorsing van vier wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. Sparta vindt de straf te zwaar.

"Het schikkingsvoorstel van de KNVB waarin Aaron Meijers vier wedstrijden schorsing zou krijgen (waarvan één voorwaardelijk) wordt niet geaccepteerd. Zowel de speler als club zijn van mening dat deze straf buiten proportie is", meldt Sparta maandagmiddag. Daardoor zal de aanklager het dossier nogmaals bekijken. Hij heeft vervolgens drie opties: hij seponeert de zaak, doet een nieuw schikkingsvoorstel of legt de de zaak ter behandeling voor aan de tuchtcommissie met dezelfde of een hogere strafeis.

De overtreding van Aaron Meijers is te zien vanaf minuut 1:17.

Een gefrustreerde Meijers schopte Tom Boere onderuit in de slotfase van het duel met Cambuur, nadat de spits van Cambuur de bal niet teruggaf. Nadat scheidsrechter Martin van den Kerkhof door de kant werd geroepen door videoscheidsrechter Rob Dieperink, kreeg de linksback van Sparta een rode kaart en ontstond een opstootje op het veld. Het was voor Meijers zijn tweede rode kaart uit zijn carrière, nadat hij september 2012 werd weggestuurd tegen sc Heerenveen (1-3 zege) na twee gele kaarten.

Met een schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk, zou Meijers ontbreken in de uitwedstrijd tegen PSV (zondag 3 oktober), de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (zondag 17 oktober) en de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (zaterdag 23 oktober). Hij zou dan op zondag 31 oktober zijn rentree kunnen maken voor eigen publiek in de stadsderby tegen Feyenoord. Meijers kwam vorige maand definitief over van ADO Den Haag, nadat hij al een seizoen werd verhuurd aan Sparta.