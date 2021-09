Blessure Paulo Dybala flinke smet op benauwde zege Juventus

Zondag, 26 september 2021 om 14:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:39

Juventus heeft zondagmiddag in de Serie A een belangrijke 3-2 zege geboekt tegen Sampdoria. Paulo Dybala zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong, waarna de score vlak voor rust verdubbeld werd door Leonardo Bonucci. De ploeg van Roberto D'Aversa deed direct iets terug via Maya Yoshida. Manuel Locatelli leek de Oude Dame in de tweede helft in veilige haven te schieten. De aansluitingstreffer van Antonio Candreva kwam vijf minuten voor tijd net te laat. Dybala moest het veld na twintig minuten geblesseerd en in tranen verlaten. Door de zege stijgt de ploeg van Massimiliano Allegri naar de negende plaats op de ranglijst, terwijl Sampdoria de veertiende plaats bezet.

Matthijs de Ligt kreeg van Allegri opnieuw de voorkeur in de basis boven Giorgio Chiellini, terwijl Mohamed Ihattaren ontbrak bij de bezoekers. Juventus deelde in de openingsfase wat speldenprikjes uit en kwam na tien minuten spelen verdiend op voorsprong. Een schot van Manuel Locatelli werd geblokt, waarna de bal voor de voeten van Dybala viel. De Argentijn bedacht zich niet en schoot van twintig meter laag in de benedenhoek raak: 1-0. Tien minuten later kreeg de Oude Dame een flinke tegenvaller te verwerken, toen Dybala in tranen het veld verliet. Het had er alle schijn van dat de aanvoerder de strijd moest staken vanwege een zware spierblessure. Het is dan ook de vraag of hij het duel met Chelsea in de Champions League haalt aankomende woensdag.

Dybala moet de wedstrijd helaas alweer staken ?? De Argentijn verlaat in tranen het veld ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/xIMIQ110xp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Het spel van de ploeg van Allegri werd er ondanks het gemis van zijn aanvoerder niet minder op. Invaller Dejan Kulusevski kreeg eerst al een uitgelezen mogelijkheid om vogelvrij binnen te koppen, waarna Juventus alsnog op 2-0 kwam. Federico Chiesa schoot van dichtbij in het zestienmetergebied tegen de hand van Nicola Murru. Giovanni Ayroldi wees vervolgens gedecideerd naar de penaltystip. De zwaar gestrafte handsbal werd vanaf elf meter keihard afgestraft door Bonucci. Sampdoria schoot hierna wakker. Fabio Quagliarella leek meteen iets terug te doen namens de uitploeg. Zijn schot kon echter nog gekeerd worden door Mattia Perin. In de aanval erop was de aansluitingstreffer alsnog een feit. Yoshida kopte ongedekt op aangeven van Candreva de bal tegen de touwen: 2-1.

Dybala moet de wedstrijd helaas alweer staken ?? De Argentijn verlaat in tranen het veld ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSamp pic.twitter.com/xIMIQ110xp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2021

Twaalf minuten na rust wist de thuisploeg de marge weer naar twee te tillen. Chiesa voerde zijn individuele actie in eerste instantie iets te ver door. Na slecht uitverdedigen van Omar Colley pikte Kulusevski op, die de bal breed legde op de meegelopen Locatelli. Voor de middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te schieten: 3-1. Een kwartier voor tijd kreeg Rodrigo Betancur nog een goede mogelijkheid om de score verder uit te bouwen. De middenvelder schoot echter recht op de handen van doelman Emil Audero. De spanning werd in de slotfase uit het niets teruggebracht toen Candreva vanaf een meter of tien onberispelijk binnenschoot, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Sampdoria niet.