Til bijzonder geïrriteerd ondanks heldenrol: ‘Schiet mij maar lek’

Zaterdag, 25 september 2021 om 23:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:33

Feyenoord werd zaterdagavond andermaal bij de hand genomen door Guus Til. Na zijn twee treffers tegen sc Heerenveen was hij ook tegen NEC tweemaal trefzeker. De ploeg van Arne Slot gaf een 2-0 voorsprong uit handen, maar kon mede dankzij twee doelpunten van de middenvelder alsnog zegevieren: 5-3. Ondanks zijn heldenrol overheerste bij Til na afloop vooral de irritatie over het weggeven van de voorsprong.

Til kopte Feyenoord tien minuten voor tijd op gelijke hoogte uit een corner van Orkun Kökçü, waarna hij in de slotminuut alsnog de zege veiligstelde na een goed blok van Bryan Linssen. "Het moest van heel ver komen", aldus de middenvelder na afloop bij ESPN. "Als je in de rust zegt dat je nog 45 minuten te gaan hebt en je speelt voor eigen publiek, moet dat genoeg zijn. Als je hem dan alsnog om de oren krijgt... Ik had het eerlijk gezegd al bijna opgegeven. Ik weet niet waar we hem vandaan hebben gehaald, ongelooflijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord gaf nog in de eerste helft een 2-0 voorsprong uit handen door treffers van Magnus Mattsson en Cas Odenthal. "Met alle respect, maar als je thuis speelt tegen NEC en je komt met 2-0 voor, mag je nooit meer met 2-3 achter komen", vervolgt Til. "Schiet mij maar lek. Misschien is het gemakzucht? De doelpunten komen uit een vrije trap en een ingooi, twee spelhervattingen waar wij altijd op moeten letten. Op het veld staan we doorgaans wel redelijk. Bij de opbouw geven we niet veel weg, maar die spelhervattingen zijn nog geen succes dit seizoen."

Dat Til wederom tweemaal trefzeker was, leidde amper tot een glimlach. "Hij valt gewoon twee keer goed. Ik ben eerder nog een beetje geïrriteerd over het feit dat het 5-3 is geworden. Ik vind dat niet kunnen eigenlijk. Het is natuurlijk positief dat we hebben gewonnen, maar 5-3 jongens. Kom op, hey. Als je met 2-0 voor staat. Er hangt bij mij nog steeds een beetje het gevoel dat het niet had gemogen." Feyenoord speelt komende donderdag wederom een thuiswedstrijd. Dan is Slavia Praag de tegenstander tijdens de tweede groepswedstrijd in de Conference League.