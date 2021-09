De Ligt helpt Juventus met winnende goal aan eerste zege van het seizoen

Woensdag, 22 september 2021 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:26

Spezia en Juventus hebben woensdagavond voor een waar spektakel gezorgd in de Serie A. De thuisploeg, met Jeroen Zoet op doel, kwam na een achterstand brutaal aan de leiding, maar moest uiteindelijk met 2-3 buigen. Matthijs de Ligt nam twintig minuten voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening en bezorgde Juventus daarmee pas de eerste overwinning van het seizoen. Juventus maakt door de zege een reuzenstap op de ranglijst en klimt van de achttiende naar de dertiende plek. Spezia zakt naar plek zestien.

Simone Inzaghi had, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen AC Milan van afgelopen weekend, weer een basisplek ingeruimd voor De Ligt. De centrumverdediger vormde het hart van de defensie met Leonardo Bonucci, wat ten koste ging van Giorgio Chiellini. Juventus kent een dramatische seizoensstart en was er tegen Spezia alles aan gelegen om weg te komen uit de onderste regionen. De ploeg van Inzaghi verzamelde slechts twee punten uit de eerste vier duels en wacht bovendien al negentien wedstrijden op een clean sheet. De laatste keer dat Juventus het doel schoon hield in de Serie A was in maart van dit jaar.

???????????????? ???? ???????? ?? Juventus komt weer op voorsprong en De Ligt doet het! ?? Jeroen Zoet heeft het nakijken ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaJuve pic.twitter.com/LntrGV42Bw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2021

Op bezoek bij Spezia had Juventus in de beginfase een licht veldoverwicht, zonder tot noemenswaardige kansen te komen. De eerste keer dat de bezoekers echt gevaarlijk werden, was het ook meteen raak. Een dieptepass kon door Adrien Rabiot het het hoofd terug worden gelegd op Moise Kean, waarna laatstgenoemde de linkerhoek vond vanaf de rand van het strafschopgebied. Heel lang duurde de voorsprong echter niet, daar Spezia amper vijf minuten na de openingstreffer al langszij kwam.

Wojciech Szczesny had in eerste instantie nog een goede inzet op een poging van Daniele Verde, maar was niet veel later kansloos op het schot van Emmanuel Gyasi. De buitenspeler trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en vond op voortreffelijke wijze de rechterbovenhoek. Het doelpunt leek de thuisploeg geloof te geven, daar al vroeg in de tweede helft brutaal de leiding werd gegrepen. Janis Antiste was Bonucci te slim af en vond de korte hoek naast Szczesny: 2-1.

Inzaghi besloot daarop Kean naar de kant te halen en Alvaro Morata binnen de lijnen de brengen. Die ingreep bleek een goede zet, daar de Spanjaard kort na zijn invalbeurt de assist verzorgde op Federico Chiesa. De middenvelder wurmde zich door een woud aan Spezia-spelers en schoof de bal in de linkerhoek: 2-2. Toen Spezia vervolgens genoegen leek te nemen met een punt, bezorgde De Ligt Juventus alsnog de eerste overwinning van het seizoen. Na een doorgeschoten corner stond de Nederlander klaar bij de tweede paal om met een volley af te ronden: 2-3. De Ligt tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Serie A.