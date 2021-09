Bosnische voetbalfans door het lint: auto scheidsrechter gaat in vlammen op

Woensdag, 22 september 2021 om 13:00

Supporters van de Bosnische voetbalclub Velez Mostar zijn dinsdagavond doorgeslagen. Na de verloren wedstrijd tegen Borac Banja Luka staken ze de auto van scheidsrechter Sabrija Topalovic in de brand. Enkele hooligans blokkeerden de wagen van de man op weg naar huis.

De scheidsrechter was met zijn twee assistenten na afloop van de wedstrijd op weg naar Sarajevo, toen hun auto in een tunnel geblokkeerd werd door vier hooligans, meldt de politie aan persbureau AFP. Ze beschadigden de wagen en gooiden een brandende fakkel naar het voertuig. De inzittenden konden nog net op tijd ontsnappen. Een van hen raakte gewond, de auto overleefde de vlammenzee niet, zo is te zien op een foto van de plaatselijke pers.

Het spel werd een kleine tien minuten voor tijd al stilgelegd door scheidsrechter Topalovic omdat tientallen supporters van Velez Mostar het veld bestormden. Ze waren woedend over de in hun ogen foute beslissingen die de arbiter eerder in het duel had genomen. Mostar verloor het duel in de Bosnische Premijer Liga uiteindelijk met 2-0.

Dergelijke incidenten zijn zeldzaam in de Bosnische competitie, hoewel arbiters soms van corruptie worden beschuldigd. Eind 2020 werden twee scheidsrechters en een hoofd van een scheidsrechterscommissie in de tweede divisie aangeklaagd wegens corruptie voor bedragen variërend van 1.500 tot 3.500 euro per wedstrijd.