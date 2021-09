Glynor Plet verklapt rigoureuze voorbereiding van Van Gaal op Telstar-avontuur

Woensdag, 22 september 2021 om 11:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:47

Louis van Gaal heeft zich rigoureus voorbereid op zijn korte avontuur als hoofdtrainer van Telstar om Stichting Spieren voor Spieren te steunen. De bondscoach van Oranje gaf woensdagochtend een training en staat vrijdag langs de lijn tijdens de thuiswedstrijd tegen koploper Jong AZ. Aanvoerder Glynor Plet kon woensdag vanwege licht blessureleed niet meetrainen, maar was wel aanwezig bij de teambespreking. Hij verklapt in gesprek met ESPN dat Van Gaal vijf wedstrijden van Telstar heeft bekeken, voordat hij zich meldde in Velsen-Zuid.

De spelers van Telstar moesten zich om 08.30 uur melden; om 09.00 uur kwam Van Gaal binnen. "Vanochtend heeft hij een bespreking gehouden. Hij heeft een aantal wedstrijden van ons bekeken en er zijn wat dingen die hem zijn opgevallen. Die heeft hij aangehaald", vertelt Plet. "Hij heeft gewoon een aantal dingen aangekaart waar wij het ook weleens over hebben, die onze trainer ons ook probeert duidelijk te maken. Hij heeft dat op zijn eigen manier geprobeerd en dat komt denk ik wel aan." Zijn voorbereiding zegt volgens Plet veel over Van Gaal. "Daaraan kun je zien dat het een vakman is. Hij gaat echt gewoon vijf wedstrijden van ons bekijken om te zien waar hij aan begint."

Of Louis van Gaal het serieus neemt? ?? ? Teambespreking met selectie ? Vijf wedstrijden van Telstar bekeken ? Trainen op specifieke verbeterpunten ? Vrijdag op de bank bij Telstar pic.twitter.com/VHUNWNJJRc — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

"Hij kent een aantal van onze jongens en hij kent onze kwaliteiten. Het is ook mooi dat hij zo bezig is met de dingen die we niet zo goed doen, die wil hij eruit halen", vervolgt Plet. "Je weet natuurlijk niet wat je kunt verwachten, maar ik had vanochtend wel veel zin om naar de club te komen en dit allemaal mee te maken. Ik denk dat het voor een aantal jongens best spannend kan zijn. Maar het blijft gewoon een training. Onze trainer is ook dagelijks bezig om ons beter te maken en dat is nu niet anders." Plet ontving in de vorige wedstrijd tegen FC Dordrecht (0-1 zege) 'een tik' en weet nog niet of hij vrijdag inzetbaar is.

Middenvelder Tom Overtoom vond de training 'hartstikke leuk om mee te maken'. "Ik denk dat iedereen ervan genoten heeft, goed geluisterd heeft en dingen geleerd heeft." Overtoom vond de teambespreking ook indrukwekkend. "We hebben even met elkaar gezeten en iedereen zat aandachtig te luisteren. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Er komt niet zomaar iemand binnen. Iedereen zat rechtop, volledig gefocust te luisteren." Doelman Ronald Koeman junior erkent lachend dat hij 'niet echt' onder de indruk raakt van 'grote namen', maar heeft wel respect voor Van Gaal. "Als hij praat, luister je. Je bent er wel een beetje van onder de indruk. Het is leuk om daar als groep wat van te leren."

Cas Dijkstra, dit seizoen basisklant bij Telstar, spreekt van een 'heel speciale' training. "Dit maak je niet elke dag mee. Ik had wel een beetje spanning en werd vannacht een paar keer wakker. Sta je op het veld met de bondscoach die normaal Frenkie de Jong en Virgil van Dijk traint. Het was een kort nachtje, ik heb niet heel goed geslapen." De twintigjarige middenvelder merkt dat Van Gaal 'het beste naar boven probeert te halen' bij de spelers. "Als hij iets van je vindt, dan zeg je niet dat hij daar geen gelijk in heeft. Dan ga je gewoon door en probeer je dat te verbeteren. Je denkt dan: het is Louis van Gaal, hij zal het wel weten."

"Van Gaal wil eerst de jongens leren kennen: wat zijn de kwaliteiten en met wie heb ik te maken?", vervolgt Dijkstra. "En als hij dan een training komt afronden, dan denk ik bij mezelf: dan neemt hij het serieus en is hij ermee bezig. Dan wil hij iets bereiken. Niet dat hij vrijdag aankomt en gewoon een wedstrijd gaat doen voor het goede doel. Hij wil winnen en dat zei hij net ook op het veld, dat sprak hij ook uit. 'Ik heb al lang niet meer verloren sinds ik bij Manchester United weg ben. Ook al ga ik met Dirk Kuyt of Wesley Sneijder een benefietwedstrijd doen, ik win altijd. Dus nu gaan we ook winnen.' Dat gif zit nog steeds in hem en dat brengt hij op ons over."