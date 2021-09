IJsselderby tot twee keer stilgelegd nadat fans elkaar bekogelen met vuurwerk

Zondag, 19 september 2021

De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is zondagmiddag tot twee keer toe korte tijd stilgelegd vanwege wanordelijkheden op de tribune. Er werd over en weer met vuurwerk gegooid en stoeltjes werden vanuit het gastenvak op het veld gegooid. Kevin Blom besloot de wedstrijd daarop korte tijd te onderbreken en de spelers naar de zijkant te sturen. Na een korte onderbreking kon de Overijsselse derby worden hervat.

Blom sprak voorafgaand aan het duel, dat zondagmiddag voor het eerst sinds vier jaar weer op het programma stond op het hoogste niveau, uitgebreid met de veiligheidscoördinator van Go Ahead om de veiligheid van alle supporters te kunnen waarborgen. Supporters van beide clubs onderhouden een vijandelijke relatie, die zondag even tot ontbranding kwam halverwege de eerste helft. Er werden stoeltjes op het veld gegooid en PEC-supporters gooiden met vuurwerk naar de Go Ahead-fans.

De IJsselderby wordt bruut verstoord door met stoeltjes gooiende supporters.#gaepec pic.twitter.com/3gDj7A0TK1 — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

Bij de tweede onderbreking werden de supporters toegesproken door de stadionspeaker van Go Ahead, die met duidelijke bewoordingen kwam. "Als jullie willen dat deze prachtige derby om zeep wordt geholpen, moet je vooral zo doorgaan." Tussen het vak met de PEC-supporters en naastgelegen Go Ahead-fans waren grote zwarte rookwolken te zien en moesten stewards van beide clubs de supporters tot bedaren houden.

Analist Robert Maaskant heeft bij ESPN geen goed woord over voor de wanordelijkheden. "Stop hier gewoon mee, met die onzin. Je dupeert je eigen club, je dupeert de andere club en het voetbal. Het is voor niemand goed, kap ermee. Stel mensen aansprakelijk. Ik snap dat het soms moeilijk is met grote groepen en ik weet dat Justitie daar mee bezig is, maar ze weten wie het zijn. Pak ze ook gewoon een keer aan. Ja, het zijn supporters van je eigen club, maar dit moet je niet meer accepteren."