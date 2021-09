Boadu: ‘Als hij in de Johan Cruijff ArenA komt, krijgt hij bier naar zijn hoofd’

Donderdag, 16 september 2021 om 22:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:24

Myron Boadu en Calvin Stengs zijn blij om door Mino Raiola begeleid te worden. De twee ex-aanvaller van AZ zijn allebei met Raiola in zee gegaan als zaakwaarnemer en vinden dat de Nederlandse Italiaan zich altijd maximaal inzet voor zijn cliënten. Door supporters van clubs wordt Raiola soms met de nek aangekeken, omdat hij erop uit zou zijn om tegen grote vergoedingen spelers te laten transfereren. Boadu en Stengs kijken daar echter anders tegenaan.

"Hij is niet voor de club daar, hij is er voor zijn speler", maakt Stengs duidelijk in een interview met talkshow Kick ‘t Net op YouTube-kanaal Complex NL. "En dat begrijpen mensen niet", vult Boadu aan. "Ze zijn fan, van bijvoorbeeld Ajax. Als hij in de Johan Cruijff ArenA komt, krijgt hij denk ik bier naar zijn hoofd. Maar voor een speler haalt hij alles uit het vat. Ik denk niet dat mensen dat gaan begrijpen." Raiola begeleidde Stengs deze zomer naar OGC Nice, terwijl Boadu aan de slag ging bij AS Monaco.

“Als Mino in Nederland is, ziet hij ons altijd. Ik praat best veel met hem”, vervolgt Boadu. De zaakwaarnemer wordt door Stengs ‘een soort knuffelbeer’ genoemd. “Hij maakt grapjes, het is echt leuk.” De twee ex-spelers van AZ zijn het er 'honderd procent' over eens dat wordt onderschat hoe belangrijk het is om een goede zaakwaarnemer te hebben. "Het gaat ook om begeleiding. Zaakwaarnemers kunnen een negatieve invloed hebben op wat je doet en jij bent degene die dan kritiek krijgt en met de gebakken peren zit", zegt Boadu.

Boadu wordt herinnerd aan zijn revalidatie van een zware knieblessure in 2017 en 2018, toen hij in de Verenigde Staten werkte aan zijn herstel. Boadu trainde toen zij aan zij met Zlatan Ibrahimovic, een andere cliënt van Raiola. “Hij zei tegen mij meteen: je gaat naar Amerika”, doelt de spits op Raiola. “Je kan dan ook even kijken hoe hij traint, zei hij. Amerika was sowieso de beste optie." Dat Raiola een goede relatie heeft met Ibrahimovic en daarom kon regelen dat beide spelers samen met elkaar konden revalideren, is volgens Boadu een 'geluk dat je net moet hebben'.