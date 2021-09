Paris Saint-Germain start met Messi, Mbappé én Neymar tegen Club Brugge

Woensdag, 15 september 2021 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:00

De opstellingen van Club Brugge en Paris Saint-Germain zijn bekend. Trainer Mauricio Pochettino kiest voor een driemansvoorhoede met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Daarmee maakt de 34-jarige Argentijn zijn basisdebuut in het shirt van de Parijzenaren. Achter het aanvalstrio kan Georginio Wijnaldum rekenen op een basisplek. Bij Club Brugge verschijnt Noa Lang als enige Nederlander aan de aftrap, daar Ruud Vormer en Bas Dost genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Het startschot van de ontmoeting in Groep A van de Champions League klinkt om 21.00 uur vanuit het Jan Breydelstadion.

Messi en Neymar speelden nog niet samen in het shirt van PSG. Messi kwam de afgelopen transferperiode over van Barcelona en debuteerde in de wedstrijd tegen Stade de Reims. De Argentijnse aanvaller kwam na 66 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Neymar. Op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel leek Pochettino de samenstelling van de van voorhoede al prijs te geven. “Ik zou gek zijn om niet met Messi, Neymar en Mbappé te starten”, aldus de keuzeheer.

Verder krijgt Keylor Navas onder de lat de voorkeur boven Gianluigi Donnarumma. Voor de Chileens international staat een viermansverdediging met Achraf Hakimi (rechts) en Abdou Diallo (links) als vleugelveredigers. Het centrale hart van de defensie wordt gevormd door Marquinhos en Presnel Kimpembe. Op het middenveld wordt Wijnaldum vergezeld door Ander Herrera en Leandro Paredes. Onder meer Marco Verratti, Sergio Ramos en Ángel Di María zijn nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Bij Club Brugge krijgt Charles De Ketelaere in de spitspositie de voorkeur boven Dost. Lang speelt zal als rechterspits acteren en in de 5-3-2-formatie. Vormer start vanaf de bank en zijn honneurs op het middenveld worden waargenomen door Mats Rits. Trainer Philippe Clement posteert Kamal Sowah (rechts) en Eduard Sobol (links) op de wingbackposities. Simon Mignolet staat op doel en hij zal samen met een centraal verdedigingstrio het sterrenensemble van PSG van scoren moeten weerhouden.

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata, Hendry, Nsoki; Sowah, Rits, Vanaken, Balanta, Sobol; Lang, De Ketelaere

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar.