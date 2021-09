Manchester City verslaat Leicester City; Arsenal scoort en wint eindelijk

Zaterdag, 11 september 2021

Manchester City heeft zaterdag de lastige uitwedstrijd tegen Leicester City in de Premier League in winst omgezet. Het team van manager Josep Guardiola had aan een enkele goal voldoende: 0-1. De regerend landskampioen staat na vier speeldagen op een punt van stadgenoot en koploper Manchester United: tien om negen punten. Arsenal slaagde er tegelijkertijd in om voor het eerst dit seizoen in competitieverband zowel te scoren als te winnen: Norwich City vertrok met een 1-0 nederlaag uit het Emirates Stadium.

Leicester City - Manchester City 0-1

Het eerste bedrijf in het King Power Stadium eindigde doelpuntloos, maar het team van Guardiola was enkele malen dicht bij een doelpunt en oogde tevens gevaarlijker dan de ploeg van Brendan Rodgers. De mogelijkheden voor Gabriel Jesus, Bernardo Silva en Jack Grealish resulteerden echter niet in een doelpunt en the Foxes stonden verdedigend ook zeer goed. Leicester City had al vroeg in de wedstrijd uitzicht op de 1-0, maar Ederson voorkwam een treffer van Harvey Barnes en de rebound van Wilfred Ndidi werd tijdig geblokt door Kyle Walker.

Leicester City begon goed aan de tweede helft met een kans voor Barnes en een doelpunt van Jamie Vardy, die echter buitenspel stond toen hij door Ndidi werd aangespeeld. Manchester City slaagde erin om het duel onder controle te krijgen en kwam na iets meer dan een uur spelen op 0-1: een laag schot van Rodri werd maar half gekeerd door Kasper Schmeichel, waarna Bernardo Silva de rebound benutte.

Manchester City slaagde erin om de voorsprong over de eindstreep te trekken, al ging dat niet even makkelijk. Ederson voorkwam een kwartier voor tijd de gelijkmaker van Ademola Lookman en kwam enkele minuten later oog in oog met Kelechi Iheanacho ook als winnaar uit de strijd. Vijf minuten voor tijd ging Rúben Dias in de fout, maar de verdediger herstelde zijn misstap jegens Lookman tijdig en voorkwam een tegengoal. In de extra tijd ging een inzet van Fernandinho maar net naast.

Arsenal - Norwich City 1-0

Beide ploegen wisten in de eerste helft slechts één schot op doel te noteren. Arsenal werd gevaarlijk via Pierre-Emerick Aubameyang, die gelanceerd werd door een schitterende lange bal van Martin Ödegaard, maar op Tim Krul schoot. Na rust maakte Thomas Partey na een maand van blessureleed zijn rentree. De middenvelder maakte meteen het verschil door een schitterende pass te versturen op Bukayo Saka, die Nicolas Pépé lanceerde. Pépé raakte op wonderbaarlijke wijze twee keer de paal, waarna Aubameyang kon binnentikken op de doellijn: 1-0. In de voorlaatste minuut keerde Krul nog een gevaarlijke poging van Emile Smith Rowe, waarna Saka net naast mikte in de rebound.

Southampton - West Ham United 0-0

Het was Southampton dat voor het meeste gevaar zorgde in de openingsfase van de wedstrijd. Eerst probeerde Adam Armstrong de score te openen na een fraaie steekpass van Nathan Redmond, maar hij stuitte op doelman Lukasz Fabianski. Ook Moussa Djenepo deed halverwege de eerste helft een gooi naar de openingstreffer; ditmaal was het echter Craig Dawson die een tegendoelpunt voorkwam. Hoewel West Ham het meeste balbezit had, lukte het de formatie van manager David Moyes niet om een doorbraak te forceren. Jarrod Bowen kreeg twintig minuten voor tijd de grootste kans namens de bezoekers, maar doelman Alex McCarthy hield the Saints met een puike redding in stand. Op slag van het eindsignaal had Armando Broja de ban nog kunnen breken voor Southampton. Hij had Fabianski al gepasseerd met een kopbal, maar op de doellijn stond Declan Rice om op te ruimen.