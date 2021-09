Primeur in vrouwenvoetbal: Feyenoord betaalt transfersom aan Ajax

Vrijdag, 10 september 2021 om 15:48 • Laatste update: 15:49

Feyenoord en Ajax hebben voor een primeur gezorgd in het Nederlandse vrouwenvoetbal: voor het eerst is een transfersom betaald aan een andere club. Volgens de Volkskrant hebben de Rotterdammers een transfersom op tafel gelegd voor de overgang van Samantha van Diemen. De negentienjarige jeugdinternational had een doorlopend contract bij Ajax.

Op verzoek van Feyenoord, dat dit seizoen voor het eerst meespeelt in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, hebben de clubs afgesproken dat de transfersom geheim zou blijven. De clubs willen tegenover de krant geen commentaar geven op de transfer, maar anonieme bronnen bevestigen dat Feyenoord een transfersom heeft betaald voor Van Diemen. Het zou gaan om een bedrag ‘ver onder de 10.000 euro’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Ajax was het een principezaak dat Feyenoord zou betalen, zo klinkt het. De Amsterdammers zagen eerder dit jaar al twee talenten gratis naar Rotterdam vertrekken. Feyenoord wilde in eerste instantie geen transfersom betalen, maar was het met Van Diemen al wel eens geraakt over de persoonlijke voorwaarden. Van Diemen was niet gelukkig bij Ajax; ze werd vaak als back ingezet, terwijl haar favoriete positie centraal achterin is. Daarnaast was ze niet zeker van een basisplaats.

Feyenoord zou overstag zijn gegaan omdat het Van Diemen niet in de steek wilde laten. “Ik ga het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen”, reageert Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord, tegenover de Volkskrant. “We hebben afgesproken hier geen mededelingen over te doen.” Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, erkent dat er dit jaar voor een speler is betaald. De krant schrijft dat van alle spelers die Ajax heeft verlaten, alleen Van Diemen een doorlopend contract had.